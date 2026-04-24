Golden Retriever liebt den UPS-Mann: Doch was dann passiert, bricht so viele Herzen
Yorba Linda (Kalifornien, USA) - "Wir wussten nicht, dass dies der Abschied war", heißt es in einem rührenden TikTok-Video, das seit Anfang der Woche viral geht. Darin ist die besondere Freundschaft zwischen UPS-Fahrer Ed und Golden-Retriever-Dame Abbey aus Yorba Linda in Kalifornien zu sehen. Was zu diesem Zeitpunkt außer Ed niemand wusste: Es war sein letzter Tag vor der Rente.
In dem Video wartet die Hündin geduldig auf ihrem Grundstück. Als endlich der UPS-Transporter vorfährt, kennt sie kein Halten mehr. Mit einem Stofftier im Maul rennt sie zu Ed.
Dank der offenen Beifahrertür kann sie direkt zu ihrem Lieblingsmenschen klettern, der sie freudig begrüßt und streichelt.
Doch am Ende brechen neben dem Herzen der Fellnase noch so viele andere. Denn Abbey bleibt allein zurück, sitzt traurig am Fenster. Ed wird nie mehr wiederkommen.
Dieses Ende geht natürlich auch dem Publikum auf TikTok nahe. 1,6 Millionen Klicks sind bislang zusammengekommen, dazu mehr als 220.000 Likes.
Zum Glück ist unter den Zuschauern ein ganz besonderer Mensch, der die Geschichte bereits in eine neue Richtung gelenkt hat.
Virales TikTok-Video zeigt bittersüße Geschichte von Ed und Abbey
Ed höchstselbst hat von dem viralen Hit Wind bekommen. In einem Kommentar neben dem Video nimmt er deshalb direkt Stellung.
"Einfach unglaublich! Ich vermisse sie und all meine vierbeinigen Kunden. Bis bald, Abby! Mein Sohn hat mir das heute Abend gezeigt. Es war eine tolle Zeit - 35 Jahre, 4 Wochen und 4 Tage bei UPS, wirklich ein super Job. Vielen Dank für die lieben Worte, Ed", schreibt er.
Doch in dieser Woche sind seinen Worten bereits handfeste Taten gefolgt: Ed hat seine besondere Fellfreundin nämlich inzwischen besucht - zum ersten Mal als Rentner.
Neben dem viralen Hit ist auch das mittlerweile Thema in der Kommentarspalte. Dort heißt es: "Ed, was sollen wir sagen, du bist einfach der Beste! Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Abbey zu besuchen - sie freut sich riesig, und wir auch! Du hast mit all deinen Lieferungen so viel Liebe verbreitet, und deine vierbeinigen Freunde werden dich nie vergessen. Wie du immer gesagt hast: Das ist mein Leben!"
Zudem gibt es ein neues Video von dem rührenden Wiedersehen sowie ein Versprechen: "Das ist kein Abschied für immer, sondern nur ein 'Bis bald!'"
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/abbeysgoldenlife