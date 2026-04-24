24.04.2026 06:50 Golden Retriever liebt den UPS-Mann: Doch was dann passiert, bricht so viele Herzen

"Wir wussten nicht, dass dies der Abschied war", heißt es in einem rührenden TikTok-Video, das seit Anfang der Woche viral geht.

Von Christian Norm

Yorba Linda (Kalifornien, USA) - "Wir wussten nicht, dass dies der Abschied war", heißt es in einem rührenden TikTok-Video, das seit Anfang der Woche viral geht. Darin ist die besondere Freundschaft zwischen UPS-Fahrer Ed und Golden-Retriever-Dame Abbey aus Yorba Linda in Kalifornien zu sehen. Was zu diesem Zeitpunkt außer Ed niemand wusste: Es war sein letzter Tag vor der Rente.

Golden-Retriever-Dame Abbey wartete täglich auf UPS-Mann Ed, um ihn gebührend zu begrüßen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/abbeysgoldenlife In dem Video wartet die Hündin geduldig auf ihrem Grundstück. Als endlich der UPS-Transporter vorfährt, kennt sie kein Halten mehr. Mit einem Stofftier im Maul rennt sie zu Ed. Dank der offenen Beifahrertür kann sie direkt zu ihrem Lieblingsmenschen klettern, der sie freudig begrüßt und streichelt. Doch am Ende brechen neben dem Herzen der Fellnase noch so viele andere. Denn Abbey bleibt allein zurück, sitzt traurig am Fenster. Ed wird nie mehr wiederkommen. Hunde Sechs Hundewelpen nahe der A6 ausgesetzt: Kinder werden zu Lebensrettern Dieses Ende geht natürlich auch dem Publikum auf TikTok nahe. 1,6 Millionen Klicks sind bislang zusammengekommen, dazu mehr als 220.000 Likes. Zum Glück ist unter den Zuschauern ein ganz besonderer Mensch, der die Geschichte bereits in eine neue Richtung gelenkt hat.

Virales TikTok-Video zeigt bittersüße Geschichte von Ed und Abbey

Abbey wartet inzwischen vergeblich auf Ed. © TikTok/Screenshot/abbeysgoldenlife