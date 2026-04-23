Arme Roxi! Entscheidung von Besitzern lässt ihre kleine Welt zusammenbrechen

Kassel - Scheidungskind auf vier Pfoten! Yorkshire Terrier Roxi ist ohne eigenes Verschulden in Kassel im Tierheim gelandet. Ihre Besitzer lassen sich scheiden, für die Kleine hat deshalb in Zukunft keiner von beiden mehr Zeit.

Roxi sucht ein neues Zuhause. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Sie wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" als eine "freundliche und aufgeweckte Hündin" beschrieben. Auch an Energie und Tatendrang mangelt es ihr demnach nicht.

Laut ihrer Vorbesitzerin ist Roxi ein ruhiger und gutmütiger Familienhund, der gut im Auto mitfährt und sogar mal eine Zeit lang allein bleiben kann.

Den Angaben, die bei ihrer Abgabe im Tierheim gemacht wurden, nach kennt sie Männer, Frauen und Kleintiere. Ob dies der Realität entspricht, muss sich laut den Tierfreunden aus Kassel noch zeigen, da Roxi erst seit dem 21. April dort ist.

Deshalb lernen auch die Mitarbeitenden selbst die Vierbeinerin gerade erst kennen. Der Ersteindruck ist allerdings extrem positiv: So zeige diese sich als unproblematische und unkomplizierte Fellnase, die leinenführig ist.

Roxi sei zwar keine "ganz stille Bewohnerin" der Einrichtung, allerdings auf keinen Fall eine Kläfferin.