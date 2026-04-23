Arme Roxi! Entscheidung von Besitzern lässt ihre kleine Welt zusammenbrechen
Kassel - Scheidungskind auf vier Pfoten! Yorkshire Terrier Roxi ist ohne eigenes Verschulden in Kassel im Tierheim gelandet. Ihre Besitzer lassen sich scheiden, für die Kleine hat deshalb in Zukunft keiner von beiden mehr Zeit.
Sie wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" als eine "freundliche und aufgeweckte Hündin" beschrieben. Auch an Energie und Tatendrang mangelt es ihr demnach nicht.
Laut ihrer Vorbesitzerin ist Roxi ein ruhiger und gutmütiger Familienhund, der gut im Auto mitfährt und sogar mal eine Zeit lang allein bleiben kann.
Den Angaben, die bei ihrer Abgabe im Tierheim gemacht wurden, nach kennt sie Männer, Frauen und Kleintiere. Ob dies der Realität entspricht, muss sich laut den Tierfreunden aus Kassel noch zeigen, da Roxi erst seit dem 21. April dort ist.
Deshalb lernen auch die Mitarbeitenden selbst die Vierbeinerin gerade erst kennen. Der Ersteindruck ist allerdings extrem positiv: So zeige diese sich als unproblematische und unkomplizierte Fellnase, die leinenführig ist.
Roxi sei zwar keine "ganz stille Bewohnerin" der Einrichtung, allerdings auf keinen Fall eine Kläfferin.
Roxi aus dem Tierheim "Wau-Mau-Insel" sucht neues Zuhause: Wer hat Platz in Herz und Haus?
Sicherlich auch aufgrund der für sie natürlich komplett ungewohnten Situation – immerhin ist für Roxi ihre kleine Welt praktisch aus dem Nichts zusammengebrochen – zeigt sie sich Fremden gegenüber zunächst durchaus vorsichtig.
Sobald das Eis einmal gebrochen ist, wandelt sich das jedoch schnell. Dann reagiert Roxi neugierig und interessiert auf das, was um sie herum los ist.
Die Mitarbeitenden des Tierheims hoffen deshalb, dass die circa siebeneinhalb Jahre alte Hündin nicht allzu lange auf ihre neuen Menschen warten muss.
Wer sich vorstellen kann, Roxi ein Zuhause zu geben, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 05618615680 oder alternativ per E-Mail und über das Webformular melden.
Titelfoto: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel