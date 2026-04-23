Sechs Hundewelpen nahe der A6 ausgesetzt: Kinder werden zu Lebensrettern

Öhringen - Am Mittwochnachmittag wurden nahe der Autobahnbrücke der A6 in Öhringen bei Heilbronn sechs Hundewelpen in einer Transportbox ausgesetzt. Die Tiere waren in einem Gebüsch versteckt und hätten ohne Hilfe vermutlich nicht überlebt.

Dank aufmerksamer Jungs konnten die Babys dem Tierschutz übergeben werden. © Polizei Heilbronn

Die Rettung der kleinen Mischlingshunde ist einer Gruppe von etwa 13-jährigen Jungen zu verdanken, wie die Polizei mitteilte. Die Jugendlichen waren am Mittwochnachmittag im Bereich des Zwerchwegs und der Westallee unterwegs, als sie die Box in einem Gebüsch am Rande eines Feldwegs fanden.

"Sie haben die Welpen entdeckt, uns informiert und damit vermutlich das Leben der Winzlinge gerettet. Stark", machte die Polizei in ihrem Facebook-Beitrag klar.

Die Polizisten brachten die sechs "Winzlinge" zunächst auf das Revier nach Öhringen, wo sie eine erste Erstversorgung erhielten. Mittlerweile sind die Welpen im Tierheim Waldenburg untergebracht und werden dort professionell versorgt.