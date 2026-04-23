Hund wird jahrelang nicht adoptiert: Als es endlich so weit ist, bleibt kein Auge trocken

Tracy (USA) - Jahrelang musste American Staffordshire Terrier Clyde dabei zusehen, wie andere Hunde im Tierheim kamen und wieder gingen - nur ihn wollte einfach niemand mit nach Hause nehmen. Doch nach 831 Tagen dann endlich die Erlösung! Besonders herzerwärmend: Clyde verließ das Tierheim nicht alleine, sondern wurde gemeinsam mit seinem neuen "Bruder" Thor adoptiert.

Roberto (l.) adoptierte Clyde, der 831 Tage im Tierheim verbracht hatte. © Montage: Facebook/City of Tracy Animal Services

Vor Kurzem posteten die "City of Tracy Animal Services" auf ihrer Facebook-Seite ein Video der emotionalen Abholung der beiden Vierpfoter.

Das Tierheim aus der US-Stadt Tracy (Kalifornien) betonte dabei, dass Clyde der "längste Bewohner" gewesen sei und bereits seit fast zweieinhalb Jahren auf ein neues Zuhause gewartet hatte.

Auch Pitbull-Husky-Mix Thor lebte schon 280 Tage in dem Tierheim, bevor er gemeinsam mit Clyde adoptiert wurde.

Der neue Hundepapa der beiden? Roberto, der eigentlich nur vorübergehend in Tracy arbeitete und in dieser Zeit eine enge Bindung zu Clyde und Thor entwickelte.

"Als es Zeit war, dass Roberto wieder nach Hause ging, wusste er, dass er nicht ohne die beiden Jungs gehen konnte, die sein Herz gestohlen hatten", schrieb das Tierheim. In dem dazu geposteten Video ist zu sehen, wie der American Staffordshire Terrier und der Pitbull-Husky-Mix freudestrahlend und Schwanz-wedelnd die Räumlichkeiten der "City of Tracy Animal Services" verlassen.