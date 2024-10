Golden Retriever liegt im Sterben: Als er diese eine Sache macht, müssen seine Besitzer weinen

Und als man mit Rocky ein letztes albernes Versteckspiel spielte, tat der Golden Retriever etwas, was andere Hundebesitzer meist als ziemlich nervig empfinden: Er bellte.

Aber wenn die Zeit kommt, in der das Tier sichtlich auf sein ganz persönliches Ende zugeht, hofft man, dass noch einige gemeinsame Momente bleiben, in denen man sich gegenseitig noch einmal ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit schenken kann.

Monatelang hatte Rocky nicht gebellt. Doch vor seinem Tod schien er sich mit einem lauten Kläffen von seinen Besitzern verabschieden zu wollen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/alexsandu989

Doch für Besitzerin Alex Sandu und ihre Familie bedeutete dieses Geräusch etwas ganz Besonderes, denn, wie die junge Frau aus dem US-Bundesstaat Ontario auf TikTok schreibt, hatte Rocky vor seinem Tod eine ganze Weile kein einziges Mal gebellt.

In diesem Moment erschien das Kläffen fast so, als würde die Fellnase noch einmal mit seinen liebsten Menschen reden wollen. "Rocky hatte monatelang nicht gebellt, und doch verabschiedete er sich kurz bevor er über die Regenbogenbrücke ging auf ganz besondere Weise von uns", schreibt Alex in ihrem Beitrag.

Diese Vermutung haben auch die vielen User, die ebenfalls völlig gerührt von der Situation sind: "Er versucht, Danke und auf Wiedersehen zu sagen, obwohl er weiß, dass ihr es nicht verstehen würdet", kommentiert eine Nutzerin.

Über 5 Millionen Mal wurde Rockys letztes Bellen auf der Video-Plattform angeklickt. Für seine Besitzer ein ganz besonderes Andenken an ihren geliebten Hund. "Ich werde diesen Moment für immer in Erinnerung behalten, ich vermisse dich so sehr, mein kleiner Rocky", schreibt die US-Amerikanerin.