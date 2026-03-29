Golden Retriever macht sich große Sorgen um Katze: Der Grund bringt so viele zum Lachen

Clearwater (Florida/USA) - Was macht der denn da? Das in etwa könnten die Gedanken von Golden Retriever Reef gewesen sein, als er kürzlich den Kater seiner Familie beobachtete.

Voller Sorge beobachtete Golden Retriever Reef seinen Bruder. © TikTok/Screenshot/reefthegolden_

Die Samtpfote lag nämlich völlig tiefenentspannt am Boden, rekelte sich auf dem Parkett und schob den Kopf dabei immer wieder über das Holz. Um das Tier herum lagen lauter kleine Krümel verteilt, die sich mittlerweile auch im Fell des Katers verfangen haben.

Ein äußerst untypisches Verhalten für den kleinen Frechdachs. Und das bemerkte auch Reef sofort.

Verwundert setzte er sich zu seinem Bruder und betrachtete ihn eine Weile einfach nur, bevor er sich schließlich neben ihn auf den Boden legte - ohne das Tier aus den Augen zu lassen.

Der Grund für seinen wachsamen Blick: Reef machte sich Sorgen, erklärte sein Frauchen in einem kurzen Clip auf TikTok. So kannte der Goldie seinen Mitbewohner einfach nicht.

Doch wieso benahm sich der Kater mit einem Mal so merkwürdig? Und was war das überhaupt für ein Dreck, in dem er sich zu suhlen schien?

Tatsächlich hatte er kurz zuvor von seiner Besitzerin ein wenig Katzenminze bekommen - und reagierte darauf sofort.