Golden Retriever macht sich große Sorgen um Katze: Der Grund bringt so viele zum Lachen
Clearwater (Florida/USA) - Was macht der denn da? Das in etwa könnten die Gedanken von Golden Retriever Reef gewesen sein, als er kürzlich den Kater seiner Familie beobachtete.
Die Samtpfote lag nämlich völlig tiefenentspannt am Boden, rekelte sich auf dem Parkett und schob den Kopf dabei immer wieder über das Holz. Um das Tier herum lagen lauter kleine Krümel verteilt, die sich mittlerweile auch im Fell des Katers verfangen haben.
Ein äußerst untypisches Verhalten für den kleinen Frechdachs. Und das bemerkte auch Reef sofort.
Verwundert setzte er sich zu seinem Bruder und betrachtete ihn eine Weile einfach nur, bevor er sich schließlich neben ihn auf den Boden legte - ohne das Tier aus den Augen zu lassen.
Der Grund für seinen wachsamen Blick: Reef machte sich Sorgen, erklärte sein Frauchen in einem kurzen Clip auf TikTok. So kannte der Goldie seinen Mitbewohner einfach nicht.
Doch wieso benahm sich der Kater mit einem Mal so merkwürdig? Und was war das überhaupt für ein Dreck, in dem er sich zu suhlen schien?
Tatsächlich hatte er kurz zuvor von seiner Besitzerin ein wenig Katzenminze bekommen - und reagierte darauf sofort.
Auf TikTok sorgte der Clip von Golden Retriever Reef und seinem Kater-Bruder für Begeisterung
Kater genießt die Wirkung von Katzenminze
Dabei handelt es sich um eine Pflanze, deren Aroma wie eine Art Droge auf Katzen wirken kann. Oft reicht es schon, wenn eine Fellnase kurz daran riecht oder leckt, um die Wirkung zu entfalten.
Während die ätherischen Öle der Minze für Menschen angenehm herb nach Zitrone und Minze riechen, reagieren Katzen wegen ihrer empfindlichen Nase sehr viel stärker auf den Duft.
Von Katze zu Katze kann das Aroma spielanregend und aktivierend wirken, oder sie auch ganz ruhig und müde machen. Einige Miezen reagieren auch gar nicht auf die Duftstoffe.
So aber nicht Reefs Bruder: Die Samtpfote scheint völlig high von der Minze - und spielt gemütlich im Traumland vor sich hin.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/reefthegolden_ (2)