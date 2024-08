Golden Retriever macht wichtigen Fund im Garten: Was sein Frauchen dann sieht, rührt sie ungemein

Doch ist die Golden-Retriever-Besitzerin überhaupt in der Lage, das Kätzchen durchzubringen?

"Ich hatte gehofft, seine Mama würde kommen und ihn abholen. Aber nach zwölf Stunden gab es immer noch kein Lebenszeichen von ihr und es fing an zu regnen", berichtete Aly vergangene Woche in einem TikTok-Video.

Wohl auch deshalb ging Aly die Sache langsam an. Doch als die Hundefreundin den Fund von Tristan sah, handelte sie schnell. Denn der Rüde hatte draußen im Garten neben dem Schuppen ein hilfloses Katzenbaby entdeckt.

Rund einen Tag hatte sich der Hund die Zähne an seinem Frauchen ausgebissen. Allerdings ist die Fellfreundin nicht nur für ihn verantwortlich, sondern noch für drei weitere Golden Retriever.

Süße Entdeckung: Tristan hatte eine einsame Babykatze gefunden. © Collage: Screenshots/TikTok/@alywiththedogs

Anfang dieser Woche hat sie sich mit einem zweiten Video gemeldet. Darin gibt Aly etwas mehr Einblick in die Situation. Demnach ist der kleine Kater bei ihr in guten Händen.

Sie füttere ihn alle zwei bis vier Stunden mit der Flasche und er schlafe viel, was auch nötig sei, sagt sie unter anderem in dem Clip. Tristan verhält sich derweil so, als wäre der Findling sein eigenes Kätzchen.



"Er bringt Spielzeuge und Decken für ihn und beschwert sich, wenn er ein Nickerchen macht", so die stolze Besitzerin. Inzwischen seien auch ihre anderen Golden Retriever Feuer und Flamme.

Im Clip sieht man, wie die Hunde aufmerksam zu ihrer Besitzerin aufschauen, während sie dem kleinen Stubentiger das Fell bürstet.

Tristans Liebe soll übrigens auf Gegenseitigkeit beruhen. Sein Frauchen sagt, dass der kleine Kater ihn von allen Golden Retrievern in ihrem Haushalt am meisten mag.

Das gefällt auch dem TikTok-Publikum. Mehr als 100.000 Klicks sowie gut 28.000 Likes hat der erste Clip bisher erhalten - und sicher zahlreiche Herzen schmelzen lassen.