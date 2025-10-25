Golden-Retriever-Mama hat seltsam aussehenden Nachwuchs: DNA-Test enthüllt Wahrheit
Virginia (USA) - Kurz vor ihrer Kastration merkten Gracies neue Besitzer, dass es dafür vorerst zu spät war. Mae und ihr Mann aus West Virginia hatten die Golden-Retriever-Dame erst kürzlich von ihren Nachbarn übernommen, als beide merkten, dass sie an Gewicht zulegte. Als Gracie einige Zeit später zehn Welpen zur Welt brachte, fragten sich ihre neuen Besitzer umso mehr, wer wohl der Vater der Kleinen war - denn sie sahen so ganz anders als ihre Golden-Retriever-Mama aus.
Ausnahmslos alle Jungtiere hatten ein dunkles Fell. Ihre Schnauzen waren um einiges länger als die eines reinrassigen Golden Retrievers - mit dem sie optisch insgesamt sehr wenig gemein hatten.
Weil die meisten Hunde in West Virginia frei herumlaufen dürfen - Gracie übrigens nicht - hatte sie häufiger Besuch im Garten ihrer Besitzer "empfangen". Es gab also mehrere Rüden, die infrage kamen, der Vater der zehn Welpen zu sein.
"Wir hatten damals nichts dagegen, wenn die 'Freunde' aus der Nachbarschaft zum Spielen vorbeikamen. Der Sheltie, der Border Collie, der Labrador und ein alter Beagle aus der Nachbarschaft kamen oft, um mit Gracie fangen zu spielen", erklärte Mae jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Zwar gelang es der US-Amerikanerin recht schnell, einige der potenziellen Väter auszuschließen. Doch für Klarheit sorgte das nicht.
Verdacht von Mae bestätigt sich
"Ich wusste mit Sicherheit, dass der Labrador kastriert und der Beagle zu klein war", schlussfolgerte Mae gegenüber dem US-Magazin.
Sie fügte jedoch hinzu: "Der Sheltie und der Border Collie hatten beide dunkles Fell, also konnte es jeder von beiden sein."
Schließlich brachten mehrere DNA-Tests Klarheit. "Meine Freunde und Familie waren sich einig, dass der Vater der Border Collie sein musste", sagte Mae. Doch sie selbst habe von Anfang den Sheltie im Verdacht gehabt.
Und so war es dann auch. Der Sheltie stellte sich drei Wochen nach den Tests als der wahre Vater der Welpen heraus - Rätsel gelöst!
Titelfoto: Bildmontage: Reddit/Screenshots/u/Any_Possibility_8582