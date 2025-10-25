Golden-Retriever-Mama hat seltsam aussehenden Nachwuchs: DNA-Test enthüllt Wahrheit

Virginia (USA) - Kurz vor ihrer Kastration merkten Gracies neue Besitzer, dass es dafür vorerst zu spät war. Mae und ihr Mann aus West Virginia hatten die Golden-Retriever-Dame erst kürzlich von ihren Nachbarn übernommen, als beide merkten, dass sie an Gewicht zulegte. Als Gracie einige Zeit später zehn Welpen zur Welt brachte, fragten sich ihre neuen Besitzer umso mehr, wer wohl der Vater der Kleinen war - denn sie sahen so ganz anders als ihre Golden-Retriever-Mama aus.

Rosie (l.) und Stella (M.) sehen ganz anders aus als ihre Mama Gracie (r.). © Bildmontage: Reddit/Screenshots/u/Any_Possibility_8582

Ausnahmslos alle Jungtiere hatten ein dunkles Fell. Ihre Schnauzen waren um einiges länger als die eines reinrassigen Golden Retrievers - mit dem sie optisch insgesamt sehr wenig gemein hatten.

Weil die meisten Hunde in West Virginia frei herumlaufen dürfen - Gracie übrigens nicht - hatte sie häufiger Besuch im Garten ihrer Besitzer "empfangen". Es gab also mehrere Rüden, die infrage kamen, der Vater der zehn Welpen zu sein.

"Wir hatten damals nichts dagegen, wenn die 'Freunde' aus der Nachbarschaft zum Spielen vorbeikamen. Der Sheltie, der Border Collie, der Labrador und ein alter Beagle aus der Nachbarschaft kamen oft, um mit Gracie fangen zu spielen", erklärte Mae jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Zwar gelang es der US-Amerikanerin recht schnell, einige der potenziellen Väter auszuschließen. Doch für Klarheit sorgte das nicht.