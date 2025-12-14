Hund will Katzenfutter klauen: Was passiert, als Besitzer ihn stellen, löst Lachtränen aus

USA - Dieser Hund aus den USA ist clever, aber nicht clever genug. Gerade deshalb sorgt Rüde Loki gerade für gute Laune auf Instagram. In einem viralen Video will er sich nämlich über das Katzenfutter hermachen, als er denkt, dass die Luft rein ist. Dummerweise haben ihn seine Besitzer Amiya Kaminski und ihr Partner Travis Angell aber ausgetrickst.

Als Loki denkt, dass die Luft rein ist, tauchen seine Besitzer auf. Der Hund schaut sofort dumm aus der Wäsche. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/pawsofmischief_loki

Was für ein vorsichtiger Dieb! Loki weiß in dem Instagram-Clip, dass er bei seinem Diebeszug auf der Hut sein muss. In dem Moment, in dem er sicher ist, dass seine Besitzer das Haus verlassen haben, lugt er erst einmal ganz vorsichtig durch die Katzenklappe.

Loki zieht sich kurz danach noch einmal zurück - man kann ja nie wissen. Dann schlägt aber sein Stündchen. Vorsichtig wagt er sich durch die Katzenklappe in die Garage, in der das Katzenfutter gelagert wird.

Was er nicht weiß: Die ganze Zeit sitzen seine Besitzer versteckt hinter dem Auto, filmen jeden seiner Schritte. Kaum ist Loki auf dem Weg zu seiner Beute, geben sich die beiden zu erkennen.

Dann wird es für den Hund richtig peinlich. Hmm, was ist denn nun los? Loki hat es auf einmal ganz eilig, durch die Klappe zurück in die Wohnung zu gelangen. Doch das will in der Hektik nicht funktionieren.