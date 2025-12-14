Hund will Katzenfutter klauen: Was passiert, als Besitzer ihn stellen, löst Lachtränen aus
USA - Dieser Hund aus den USA ist clever, aber nicht clever genug. Gerade deshalb sorgt Rüde Loki gerade für gute Laune auf Instagram. In einem viralen Video will er sich nämlich über das Katzenfutter hermachen, als er denkt, dass die Luft rein ist. Dummerweise haben ihn seine Besitzer Amiya Kaminski und ihr Partner Travis Angell aber ausgetrickst.
Was für ein vorsichtiger Dieb! Loki weiß in dem Instagram-Clip, dass er bei seinem Diebeszug auf der Hut sein muss. In dem Moment, in dem er sicher ist, dass seine Besitzer das Haus verlassen haben, lugt er erst einmal ganz vorsichtig durch die Katzenklappe.
Loki zieht sich kurz danach noch einmal zurück - man kann ja nie wissen. Dann schlägt aber sein Stündchen. Vorsichtig wagt er sich durch die Katzenklappe in die Garage, in der das Katzenfutter gelagert wird.
Was er nicht weiß: Die ganze Zeit sitzen seine Besitzer versteckt hinter dem Auto, filmen jeden seiner Schritte. Kaum ist Loki auf dem Weg zu seiner Beute, geben sich die beiden zu erkennen.
Dann wird es für den Hund richtig peinlich. Hmm, was ist denn nun los? Loki hat es auf einmal ganz eilig, durch die Klappe zurück in die Wohnung zu gelangen. Doch das will in der Hektik nicht funktionieren.
Herrchen lässt Gnade vor Recht ergehen
Netterweise ist sein Herrchen so nett, die Tür für ihn zu öffnen. Hastig rennt der zweijährige Australian Shepherd zurück in die Wohnung. Wer den Ärger hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen - und davon gibt es auf Instagram reichlich.
Dort hat das Video in weniger als einer Woche bereits rund eine halbe Million Klicks abgeräumt. In der Kommentarspalte amüsieren sich die User zusätzlich über den tierischen Dieb.
"Früher, als er jünger war, ist er auch schon in die Garage gekommen und hat versucht, uns zu begrüßen, wenn wir reingefahren sind", sagte Amiya Kaminski jetzt in einem Interview mit The Dodo.
Herrchen Travis Angell amüsierte sich im Gespräch mit dem Tiermagazin: "Es war urkomisch zu sehen, wie er sich zunächst umschaute, um sicherzugehen, dass sich niemand in der Garage befand, bevor er hindurchkroch." "Ich glaube, wir haben ihm einen ordentlichen Schrecken eingejagt", gab seine Freundin zu bedenken. In jedem Fall half die Aktion.
Loki soll nun wieder gehorsamer sein. Der Appetit auf Katzenfutter scheint ihm unterdessen vergangen zu sein.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/pawsofmischief_loki