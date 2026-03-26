Golden Retriever Maui ist genervt vom neuen Welpen: Was der Kleine dann macht, lässt Herzen schmelzen

Golden Retriever Maui und der Welpe Hugo aus den USA brauchten etwas Zeit, bis sie sich aneinander gewöhnt hatten.

Von Anne-Sophie Mielke

Irvine (USA) - Wir kennen es nur zu gut von uns selbst: Veränderungen im Leben können manchmal echt eine Herausforderung sein und man braucht Zeit, um damit zurechtzukommen. Dass es Vierbeinern ähnlich gehen kann, zeigt die Story von Golden Retriever "Maui" aus Kalifornien, der anfangs alles andere als begeistert war, als Welpe "Hugo" einzog.

Golden Retriever Maui (r.) war anfangs alles andere als begeistert von Welpe Hugo. © Collage: Screenshots/Youtube/@mauithegoldenpup Eigentlich war Maui es schon gewohnt, nicht immer im Mittelpunkt stehen zu können, da bereits Welsh Corgi Pembroke "Ruby" bei ihm und seiner Familie wohnte. Trotzdem war er sichtlich genervt, als plötzlich der quirlige Welpe Hugo bei ihnen auftauchte. Statt Liebe auf den ersten Blick verspürte Maui in den ersten Tagen wohl eher pure Ablehnung gegenüber seinem neuen kleinen Bruder. "Hugo versuchte, ihn zu beeindrucken, doch Maui ignorierte ihn", erinnert sich ihr Frauchen in einem YouTube-Video. Beim Spielen mit Corgi-Hündin Ruby grenzte der Vierbeiner den Welpen aus und ließ ihn am Rand versauern. Ganz so, als würde der Golden Retriever dem Neuankömmling zeigen wollen: Du bist nicht willkommen. Hunde Sämtliche Herzen im Sturm erobert: Dieser Hund ist im Tierheim eine Seltenheit Wenn Hugo dann versuchte, sich einzubringen, wurde er kurzerhand von seinem großen Bruder überrannt.

An den ersten Tagen wurde Hugo entweder ignoriert, überrannt, gebissen oder angebellt. © Collage: Screenshots/Youtube/@mauithegoldenpup

Golden Retriever fängt an, neuen Welpen zu mögen