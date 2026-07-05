Hündin Betty auf Abwegen: Polizei beendet süßen Mini-Ausflug

Theeßen - Hündin Betty hatte am Samstag offenbar kurz eigene Pläne. Die Labrador-Collie-Mix-Dame schlich sich in Theeßen ( Landkreis Jerichower Land ) still und heimlich davon und sorgte damit für einen kleinen tierischen Polizeieinsatz.

Regionalpolizisten aus Möckern kümmerten sich um die Hündin und brachten sie nach Hause. © Polizeiinspektion Stendal

Weit kam die zutrauliche Ausreißerin allerdings nicht allein, teilte die Polizeiinspektion Stendal mit. Im Gewerbegebiet Theeßen lief Betty einem Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen über den Weg, das gerade auf der Durchreise war und dort eine Pause einlegte.

Die Reisenden hatten selbst einen Hund dabei und nahmen die freundliche Zufallsbekanntschaft erst einmal liebevoll in Empfang.

Weil Betty aber natürlich nicht einfach mit auf große Fahrt gehen konnte, wandten sich die beiden an die Regionalpolizisten aus Möckern.

Für die Beamten war der Fall zum Glück schnell gelöst: Betty trug eine "Findefix"-Marke. Über diese Registrierung konnte ihr Halter schnell ausfindig gemacht und informiert werden.

Der hatte den heimlichen Ausflug seiner Hündin zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bemerkt. Betty war offenbar besonders geschickt ausgebüxt.