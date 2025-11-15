Golden Retriever muss im Regen Gassi gehen: Was er dann tut, überrascht fast alle

New York City (USA) - Für viele Hunde ist Regenwetter der Endgegner einer schönen Gassi-Runde. Doch insbesondere Golden Retriever sind einem Spaziergang im Nassen nicht unbedingt abgeneigt. Das Gegenteil ist manchmal sogar der Fall, wie auch der niedliche Bunker in einem viralen Video unter Beweis stellt.

Bunker liebt das New Yorker Regenwetter. © Montage: TikTok/bunkerthatgolden

Auf seinem eigenen TikTok-Kanal werden seit einigen Monaten die Abenteuer und der Alltag des Vierpfoters festgehalten. Dabei ist viel Abwechslung geboten, immerhin leben der Goldie und sein Frauchen in der Weltmetropole New York City!

Dort wurde auch vor Kurzem ein Video des niedlichen Hundes gedreht, das seitdem steil viral gegangen ist. Darin sieht man deutlich, dass Bunker mit dem wechselhaften New Yorker Wetter wenig Probleme hat - anders als seine Besitzerin.

Denn die schrieb neben der Aufnahme: "Jeder Tropfen ist es wert für dieses goldene Lächeln". Während sie selbst also kein echter Regen-Fan zu sein scheint, ist es ihr Goldie allemal.

In dem Clip ist Bunker auf dem Weg durch die Straßen des Big Apple zu sehen. Immer wieder fallen dicke Tropfen vom Himmel, der Gehweg ist nass, genauso wie das Fell des hübschen Vierbeiners. Aber Unbehagen oder Trotz? Fehlanzeige bei dem Retriever!