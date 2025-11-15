Golden Retriever muss im Regen Gassi gehen: Was er dann tut, überrascht fast alle
New York City (USA) - Für viele Hunde ist Regenwetter der Endgegner einer schönen Gassi-Runde. Doch insbesondere Golden Retriever sind einem Spaziergang im Nassen nicht unbedingt abgeneigt. Das Gegenteil ist manchmal sogar der Fall, wie auch der niedliche Bunker in einem viralen Video unter Beweis stellt.
Auf seinem eigenen TikTok-Kanal werden seit einigen Monaten die Abenteuer und der Alltag des Vierpfoters festgehalten. Dabei ist viel Abwechslung geboten, immerhin leben der Goldie und sein Frauchen in der Weltmetropole New York City!
Dort wurde auch vor Kurzem ein Video des niedlichen Hundes gedreht, das seitdem steil viral gegangen ist. Darin sieht man deutlich, dass Bunker mit dem wechselhaften New Yorker Wetter wenig Probleme hat - anders als seine Besitzerin.
Denn die schrieb neben der Aufnahme: "Jeder Tropfen ist es wert für dieses goldene Lächeln". Während sie selbst also kein echter Regen-Fan zu sein scheint, ist es ihr Goldie allemal.
In dem Clip ist Bunker auf dem Weg durch die Straßen des Big Apple zu sehen. Immer wieder fallen dicke Tropfen vom Himmel, der Gehweg ist nass, genauso wie das Fell des hübschen Vierbeiners. Aber Unbehagen oder Trotz? Fehlanzeige bei dem Retriever!
Virales Video zeigt Regen liebenden Golden Retriever
Für Bunker nimmt sein Frauchen jedes Wetter in Kauf
Stattdessen spaziert er allem Anschein nach überglücklich durch die Gegend. Zwischendurch wird auf einer Bank Pause gemacht, dabei neigt Bunker seinen Kopf gen Himmel, scheint ob des Naturschauspiels einfach nur glücklich im Hier und Jetzt zu sein. "Manches Lächeln ist jedes Wetter wert", steht dazu geschrieben.
Auf TikTok stößt er mit dieser Einstellung auf viel Bewunderung. Innerhalb von zwei Wochen wurde das Video mehr als 2,2 Millionen Mal angesehen. Rund 500.000 User ließen Bunker und seinem Frauchen ein Like da.
Der größte Netzerfolg für das Hund-Mensch-Duo. Zwar haben die beiden auf ihrem Kanal schon das ein oder andere Video hochgeladen - doch so oft angesehen wurde noch kein anderes!
Titelfoto: Montage: TikTok/bunkerthatgolden