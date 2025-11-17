Frecher Maltipoo "hilft" beim Wäscheaufhängen, was dann alles passiert lässt Lachtränen fließen
USA - Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber für viele Tierliebhaber kaum vorstellbar! Schließlich sind die Vierpfoter einfach treue Begleiter und sorgen stets für Freude im Leben ihrer Besitzer, selbst wenn sie mal etwas frech sind, wie auch ein Video von Maltipoo Bingo beweist. Er lässt sein Frauchen nur selten allein - und bietet ihr sogar ab und zu seine "Hilfe" an.
Dass Bingo ein durchaus schlaues Hündchen ist, wissen seine Fans schon lange. Erst vor wenigen Monaten ging ein Video viral, das den Maltipoo dabei zeigt, wie er im Netz seine zahlreichen Tricks präsentiert.
Doch er kann auch anders, wie sein Frauchen in einem neuen Video auf TikTok festgehalten hat. Auch diese Aufnahme ging innerhalb kürzester Zeit viral.
Denn dabei gewährt die Hundeliebhaberin einen Blick in ihr Leben mit dem Vierpfoter. In einer Szene ist Bingo dabei zu sehen, wie er seiner Besitzerin mit der Wäsche "hilft". Grade erst aufgehängt, schon schnappt sich das kleine Fellknäuel eine Socke und befördert sie von einem Ständer auf einen Stuhl.
Sein Frauchen wird es verkraften können, zeigt sich Bingo doch sonst stets von seiner niedlichen Seite. Im viralen Video ist er unter anderem beim Spaziergang zu sehen, wie er treu in Richtung der Kamera blickt.
Virales Video zeigt das Leben mit Bingo
Maltipoo wird zum tierischen TikTok-Star
In einer weiteren Szene filmt seine Besitzerin sich bei ihrer Arbeit: Plötzlich taucht die Schnauze des Hündchens auf der Tischkante auf - Ablenkung oder zusätzliche Motivation, schnell fertig zu werden?
Innerhalb von nur einer Woche wurde das Video schon mehr als drei Millionen Mal angesehen. Rund 750.000 User ließen dem Duo bislang ein Like da. In aberhunderten Kommentaren wurde der süße Maltipoo mit Komplimenten nur so überschüttet.
Insgesamt hat er auf seinem TikTok-Kanal mittlerweile 7,3 Millionen Likes gesammelt - ist auf der Kurzvideoplattform also längst so etwas wie ein tierischer Star!
Titelfoto: Montage: TikTok/maltipoobingo