Golden-Retriever-Oma reagiert rüde auf Welpen: Doch kurz darauf schmelzen Herzen dahin
Ephrata (Washington, USA) - Autsch, das tut schon beim Hinsehen weh - es dürfte aber auch dem kleinen Herzchen des Welpen emotional einen Dämpfer versetzen. In einem Instagram-Video aus der vergangenen Woche versucht der süße Baby-Golden-Retriever seine "Oma" Lucy zum Spielen herauszufordern - die hat jedoch anderes im Sinn.
In dem Video aus Ephrata in Washington ist zu sehen, wie die Fellnase den Kopf des armen Jungtiers mit ihrer rechten Vorderpfote auf den Boden drückt. Deutlicher kann sie dem tapsigen Hund wohl kaum zeigen, dass er sich zurückhalten soll.
Im Kommentar neben dem Clip heißt es dazu unter anderem: "Manche Lektionen lassen sich nicht einfach vermitteln… Man muss sie sanft mit einem Stupser begreiflich machen."
Zum Glück bekommt Lucy kurz nach ihrer rüden "Lektion" die Kurve. In jedem Fall lässt sie den Kleinen auf sich herumkriechen, als wäre sie ein Klettergerüst.
Dieser Anblick geht so vielen Menschen auf Instagram ans Herz. So hat das Video nach nur einer Woche bereits rund 300.000 Klicks, dazu Tausende Likes eingeheimst.
Aber wie kommt es, dass "Oma" Lucy derzeit so viele Welpen um sich herum hat?
Virales Instagram-Video zeigt rüden Moment der Golden-Retriever-Oma
Züchterin Hannah berichtet auf Instagram von den Fortschritten ihrer neuesten Welpen
Das liegt daran, dass die ältere Fellnase bei Hannah lebt, einer Golden-Retriever-Züchterin.
Die zweifache Mutter hat vor einigen Jahren "Columbia Basin English Cream Golden Retrievers" gegründet. Grund dafür war ursprünglich Lucy höchstselbst.
"Sie ging liebevoll mit Kindern um und war rundum eine wunderbare Familienbegleiterin. Inspiriert von ihrem idealen Wesen beschloss ich, mit ihr zu züchten, damit meine Kinder die Freude am Aufziehen von Welpen erleben konnten", schreibt Hannah auf ihrer Website.
Mittlerweile hat Lucy in Sachen Nachwuchs ausgedient. Das müssen jetzt ihre Nachkommen erledigen. Vor Ort ist sie aber weiterhin.
"Unsere Welpen verbringen die ersten acht Wochen ihres Lebens in einem liebevollen familiären Umfeld und spielen täglich mit meinen beiden Kindern. Zudem haben sie Kontakt zu ihrer Mutter, unseren anderen Golden Retrievern sowie unseren Katzen. So sind sie bestens sozialisiert und optimal auf ihr Leben in ihrem neuen Zuhause vorbereitet", erklärt die Züchterin.
Die Welpen sind bei ihr also in den besten Händen bzw. Pfoten. Auch wenn Lucy auf ihre alten Tage manchmal ein wenig kratzbürstig agiert.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/cbenglishcreams