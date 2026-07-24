Golden-Retriever-Oma reagiert rüde auf Welpen: Doch kurz darauf schmelzen Herzen dahin

Ephrata (Washington, USA) - Autsch, das tut schon beim Hinsehen weh - es dürfte aber auch dem kleinen Herzchen des Welpen emotional einen Dämpfer versetzen. In einem Instagram-Video aus der vergangenen Woche versucht der süße Baby-Golden-Retriever seine "Oma" Lucy zum Spielen herauszufordern - die hat jedoch anderes im Sinn.

Aua: Golden-Retriever-Oma Lucy will nicht spielen, erteilt dem Welpen eine harte Abfuhr, indem sie dessen Kopf auf den Boden drückt. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/cbenglishcreams

In dem Video aus Ephrata in Washington ist zu sehen, wie die Fellnase den Kopf des armen Jungtiers mit ihrer rechten Vorderpfote auf den Boden drückt. Deutlicher kann sie dem tapsigen Hund wohl kaum zeigen, dass er sich zurückhalten soll.

Im Kommentar neben dem Clip heißt es dazu unter anderem: "Manche Lektionen lassen sich nicht einfach vermitteln… Man muss sie sanft mit einem Stupser begreiflich machen."

Zum Glück bekommt Lucy kurz nach ihrer rüden "Lektion" die Kurve. In jedem Fall lässt sie den Kleinen auf sich herumkriechen, als wäre sie ein Klettergerüst.

Dieser Anblick geht so vielen Menschen auf Instagram ans Herz. So hat das Video nach nur einer Woche bereits rund 300.000 Klicks, dazu Tausende Likes eingeheimst.

Aber wie kommt es, dass "Oma" Lucy derzeit so viele Welpen um sich herum hat?