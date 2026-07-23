Hund wird vermittelt: Was Tierheim-Mitarbeiterin neun Jahre später sieht, bricht ihr Herz

Puunene (Hawaii/USA) - Mit ihm hatten sie bestimmt nicht noch einmal gerechnet. Doch Mitte Juli lasen Mitarbeiter der "Maui Humane Society" auf Hawaii Rüde Ruger von der Straße auf. Der fast zwölf Jahre alte Hund schien von niemandem vermisst zu werden - seitdem hat sich kein Besitzer bei ihnen gemeldet. Mitarbeiterin Cassondra machten diese Umstände besonders zu schaffen. Anfang der Woche schüttete sie ihr Herz auf TikTok aus.

Ruger war vor neun Jahren schon einmal im Tierheim. Jetzt, mit fast zwölf Jahren, muss er dort erneut ausharren. © TikTok/Screenshot/cassondrachristman

"Oh Ruger! Mein Herz ist gebrochen! Zwölf Jahre alt und er muss seinen Lebensabend im Tierheim verbringen", schrieb die junge Frau im Kommentar neben dem Video, in dem der Vierbeiner vorgestellt wird.

"Ihr wisst alle, warum ich es hasse, Senioren im Tierheim zu sehen. Nun, es gibt viele Gründe, aber einen ganz wesentlichen", fügte die Mitarbeiterin hinzu - ohne ins Detail zu gehen.

Dass es alte Hunde sehr schwer haben, noch einmal ein neues Zuhause zu finden, dürfte jedoch allgemein bekannt sein.

Da eine schlechte Nachricht selten allein kommt, meldete sich Cassondra schon bald mit einem Update, das die Hoffnung auf ein Happy End für Ruger weiter schmälert.