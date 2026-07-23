Hund wird vermittelt: Was Tierheim-Mitarbeiterin neun Jahre später sieht, bricht ihr Herz
Puunene (Hawaii/USA) - Mit ihm hatten sie bestimmt nicht noch einmal gerechnet. Doch Mitte Juli lasen Mitarbeiter der "Maui Humane Society" auf Hawaii Rüde Ruger von der Straße auf. Der fast zwölf Jahre alte Hund schien von niemandem vermisst zu werden - seitdem hat sich kein Besitzer bei ihnen gemeldet. Mitarbeiterin Cassondra machten diese Umstände besonders zu schaffen. Anfang der Woche schüttete sie ihr Herz auf TikTok aus.
"Oh Ruger! Mein Herz ist gebrochen! Zwölf Jahre alt und er muss seinen Lebensabend im Tierheim verbringen", schrieb die junge Frau im Kommentar neben dem Video, in dem der Vierbeiner vorgestellt wird.
"Ihr wisst alle, warum ich es hasse, Senioren im Tierheim zu sehen. Nun, es gibt viele Gründe, aber einen ganz wesentlichen", fügte die Mitarbeiterin hinzu - ohne ins Detail zu gehen.
Dass es alte Hunde sehr schwer haben, noch einmal ein neues Zuhause zu finden, dürfte jedoch allgemein bekannt sein.
Da eine schlechte Nachricht selten allein kommt, meldete sich Cassondra schon bald mit einem Update, das die Hoffnung auf ein Happy End für Ruger weiter schmälert.
Cassondra stellt Ruger in herzzerreißendem Video vor
Leider hat sich herausgestellt, dass Ruger krank ist. "Ich war sehr traurig, als ich von seinem Herzgeräusch hörte. Ich muss dazu sagen: Ich kenne Hunde, die mit Herzgeräuschen und der richtigen Medikation noch jahrelang gut gelebt haben - allerdings hatten diese Hunde ein Zuhause", schrieb die Tierfreundin in einem weiteren TikTok-Video.
Für den Vierbeiner dürfte es nun also noch schwerer werden, jemanden von sich zu überzeugen. Immerhin gibt es einen Hoffnungsschimmer.
Cassondra kommt mit ihren TikTok-Videos nämlich gut an. Vor allem am Mittwoch ging einer ihrer Clips mit Ruger viral, sammelte binnen kürzester Zeit mehr als 250.000 Klicks.
Ob diese Aufmerksamkeit am Ende reicht? Das wird sich noch zeigen müssen. Ansonsten gibt es wenigstens einen Trost: Cassondra spielt regelmäßig mit Ruger. Ganz einsam und allein wird er also auf keinen Fall enden.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/cassondrachristman