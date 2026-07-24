Herzlos ausgesetzt? Kleiner Terrier-Mix landete ganz allein im Tierheim - jetzt hofft Jupp auf ein Happy End
Frankfurt am Main - Schon wieder ein Hund, der mutterseelenallein gefunden wurde: Im Frankfurter Tierheim häufen sich nach eigenen Angaben die Fälle von ausgesetzten oder nicht abgeholten Haustieren. Der jüngste Vertreter ist der freundliche Terrier-Mix Jupp, der nun auf Menschen hofft, die ihm ein dauerhaftes Zuhause schenken.
Für die Mitarbeiter des Tierheims sind die Fälle besonders frustrierend. Immer wieder würden Hunde, Katzen und andere Haustiere als Fundtiere abgegeben.
Dabei stellen sich die Tierpfleger dieselbe Frage: Wo sind die Besitzer? Wer sein geliebtes Tier vermisst, müsste eigentlich alles daransetzen, es wiederzufinden.
Jupp selbst scheint seine Vergangenheit jedoch längst hinter sich lassen zu wollen. Trotz seiner ungewissen Vorgeschichte zeigt sich der kleine Mischlingsrüde offen, neugierig und ausgesprochen menschenbezogen.
Er geht freundlich auf seine Umgebung zu, liebt ausgelassene Spiele ebenso wie ausgiebige Kuscheleinheiten und läuft bei Spaziergängen bereits ordentlich an der Leine.
Über sein früheres Leben ist allerdings kaum etwas bekannt. Deshalb lässt sich derzeit nicht sagen, ob Jupp daran gewöhnt ist, stundenweise allein zu bleiben oder im Auto mitzufahren. Seine neuen Halter sollten ihm aus diesem Grund auch genügend Zeit geben, sich an seinen neuen Alltag zu gewöhnen.
Süßer Vierbeiner Jupp kann ein toller Alltagsbegleiter sein
Positiv fällt den Tierpflegern auf, dass Jupp seinen Zwinger sauber hält. Das spricht dafür, dass er bereits stubenrein ist oder dies zumindest schnell lernen dürfte.
Beim Hunde-Einmaleins sieht das Tierheim noch Potenzial: Der clevere Terrier-Mix freut sich über Beschäftigung und dürfte mit etwas Training weitere Kommandos schnell lernen.
Weil Jupp als unkompliziert und freundlich beschrieben wird, kommt er nach Einschätzung des Tierheims auch für Hundeanfänger infrage.
Kinder im neuen Zuhause sollten allerdings mindestens sechs Jahre alt sein.
Mit anderen Hunden versteht sich Jupp in der Regel gut. Ob er sich auch als Zweithund eignet oder mit Katzen zusammenleben kann, kann vor einer Vermittlung im Tierheim getestet werden.
Jetzt bleibt nur die Hoffnung, dass der kleine Fundhund schon bald Menschen findet, die ihm das geben, was ihm bislang offenbar gefehlt hat: Liebe, Fürsorge und ein Zuhause für immer.
Jupp sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause
Etwaige Interessenten, die der süßen Fellnase eine zweite Chance schenken möchten, werden gebeten, sich mit dem Frankfurter Tierheim in Verbindung zu setzen.
Möglich ist dies per E-Mail.
Titelfoto: Montage: Tierheim Frankfurt