Herzlos ausgesetzt? Kleiner Terrier-Mix landete ganz allein im Tierheim - jetzt hofft Jupp auf ein Happy End

Frankfurt am Main - Schon wieder ein Hund , der mutterseelenallein gefunden wurde: Im Frankfurter Tierheim häufen sich nach eigenen Angaben die Fälle von ausgesetzten oder nicht abgeholten Haustieren . Der jüngste Vertreter ist der freundliche Terrier-Mix Jupp, der nun auf Menschen hofft, die ihm ein dauerhaftes Zuhause schenken.

Terrier-Mix Jupp ist schätzungsweise 2018 geboren und damit etwa acht Jahre alt. © Tierheim Frankfurt

Für die Mitarbeiter des Tierheims sind die Fälle besonders frustrierend. Immer wieder würden Hunde, Katzen und andere Haustiere als Fundtiere abgegeben.

Dabei stellen sich die Tierpfleger dieselbe Frage: Wo sind die Besitzer? Wer sein geliebtes Tier vermisst, müsste eigentlich alles daransetzen, es wiederzufinden.

Jupp selbst scheint seine Vergangenheit jedoch längst hinter sich lassen zu wollen. Trotz seiner ungewissen Vorgeschichte zeigt sich der kleine Mischlingsrüde offen, neugierig und ausgesprochen menschenbezogen.

Er geht freundlich auf seine Umgebung zu, liebt ausgelassene Spiele ebenso wie ausgiebige Kuscheleinheiten und läuft bei Spaziergängen bereits ordentlich an der Leine.

Über sein früheres Leben ist allerdings kaum etwas bekannt. Deshalb lässt sich derzeit nicht sagen, ob Jupp daran gewöhnt ist, stundenweise allein zu bleiben oder im Auto mitzufahren. Seine neuen Halter sollten ihm aus diesem Grund auch genügend Zeit geben, sich an seinen neuen Alltag zu gewöhnen.