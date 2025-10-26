Golden Retriever kann nicht glauben, wer zum Tierarzt kommt: Reaktion lässt Millionen lachen
Texas (USA) - Golden Retriever Duncan aus Texas gilt seit jeher als ausdrucksstark. Dass auch ein Hundeblick mehr sagen kann als tausend Worte, beweist der Vierbeiner seit dieser Woche in einem TikTok-Clip. Das kuriose Werk schlägt trotz seiner nur 13 Sekunden Lauflänge gerade wie eine Bombe ein!
In diesem Moment würde wohl auch manch Erwachsener große Augen machen. Umso verständlicher ist es, dass Duncan nicht schlecht guckt, als er ein mit Seilen an den Beinen fixiertes Pferd sieht.
Kopfüber hängt es betäubt von der Decke herab, wird mithilfe einer speziellen Mechanik auf den Behandlungstisch gefahren. Der Golden Retriever scheint es nicht fassen zu können. Er blickt verwirrt zu den anderen Menschen im Raum, um dann gleich wieder zum Pferd zu starren.
Die herrlich lustige Reaktion auf die in der Tat skurrile Szene läuft beim TikTok-Publikum extrem gut. Auf mehr als 21 Millionen Klicks, in den ersten drei Tagen seit der Veröffentlichung, kommen satte 4,8 Millionen Likes.
Newsweek konnte unterdessen in Erfahrung bringen, dass es noch einen zweiten Grund für Duncans Staunen gab und warum er überhaupt in einem Käfig saß.
Kurioses Video mit Golden Retriever Duncan geht auf TikTok steil viral
Ein Sprecher von "Animal Imaging" teilte dem US-Magazin mit, dass das Pferd zur MRT-Untersuchung seines Hufs in der Praxis gewesen sei. Es habe bereits Medikamente intus gehabt, sei deswegen frei von Schmerzen gewesen.
Doch nicht nur die Art und Weise, wie das Pferd in den Raum kam, war für Duncan neu. Der Hund habe in diesem Moment überhaupt zum ersten Mal in seinem Leben ein Pferd gesehen, so der Sprecher gegenüber Newsweek.
Aber warum war der Golden Retriever überhaupt vor Ort?
Ganz einfach: Sein Herrchen arbeitet in der Praxis. An diesem Tag durfte Duncan einfach mal dabei sein. In kritischen Situationen musste er jedoch in einen Zwinger, so auch in diesem Fall.
Gelohnt hat es sich für den Rüden aber allemal - bei dieser "Show"!
