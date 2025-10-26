Golden Retriever kann nicht glauben, wer zum Tierarzt kommt: Reaktion lässt Millionen lachen

Texas (USA) - Golden Retriever Duncan aus Texas gilt seit jeher als ausdrucksstark. Dass auch ein Hundeblick mehr sagen kann als tausend Worte, beweist der Vierbeiner seit dieser Woche in einem TikTok-Clip. Das kuriose Werk schlägt trotz seiner nur 13 Sekunden Lauflänge gerade wie eine Bombe ein!

Golden Retriever Duncan wirkt verdutzt, als der neueste tierische Patient in die Praxis kommt. © TikTok/Screenshot/animalimaging

In diesem Moment würde wohl auch manch Erwachsener große Augen machen. Umso verständlicher ist es, dass Duncan nicht schlecht guckt, als er ein mit Seilen an den Beinen fixiertes Pferd sieht.

Kopfüber hängt es betäubt von der Decke herab, wird mithilfe einer speziellen Mechanik auf den Behandlungstisch gefahren. Der Golden Retriever scheint es nicht fassen zu können. Er blickt verwirrt zu den anderen Menschen im Raum, um dann gleich wieder zum Pferd zu starren.

Die herrlich lustige Reaktion auf die in der Tat skurrile Szene läuft beim TikTok-Publikum extrem gut. Auf mehr als 21 Millionen Klicks, in den ersten drei Tagen seit der Veröffentlichung, kommen satte 4,8 Millionen Likes.

Newsweek konnte unterdessen in Erfahrung bringen, dass es noch einen zweiten Grund für Duncans Staunen gab und warum er überhaupt in einem Käfig saß.