Angsthündin "Elsie" aus Tierheim entlaufen: Suche nach ihr läuft

Weimar - Hund "Elsie" ist aus dem Tierheim Weimar entlaufen und wird nun gesucht.

Hündin "Elsie" ist aus dem Weimarer Tierheim ausgebüxt. © Stadt Weimar/ Tierheim

Wie die Stadtverwaltung am Dienstag erklärte, war die Vierbeinerin am Sonntagabend durch eine Zwingertür entwischt und konnte dadurch vom Tierheimgelände ausbüxen.

In der Folge wurde die Hündin auf dem Gelände eines Nachbarn gesichtet, seitdem fehlt von "Elsie" jede Spur.

Die Stadt teilte mit, dass es sich um einen sogenannten Angsthund handelt. Aus diesem Grund sollte sie nicht selbst eingefangen werden. "Der Versuch, das verängstigte Tier einzufangen, würde voraussichtlich dazu führen, dass die Hündin flüchtet und sich in ihrer Panik in Gefahr begibt."

Aktuell gehen Stadtverwaltung und Tierheim davon aus, dass sich "Elsie" verkrochen hat und versteckt hält.