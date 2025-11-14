Golden Retriever sieht Besitzer mit neuem Hund: Seine Reaktion verzückt so viele

North Carolina (USA) - Wenn Hundebesitzer sich einen zweiten Vierbeiner anschaffen, stellen sie sich oft die Frage, wie ihre erste Fellnase wohl auf den Neuankömmling reagieren wird. In diesem Fall hatten Ashtyn Hawthorne (21) und ihr Partner aber mit einem cleveren Trick vorgesorgt. Entsprechend entspannt konnten sie ihre Golden-Retriever-Dame Sadie Mae filmen, als der neue Hund erstmals bei ihnen auftauchte. Inzwischen lässt das fertige Video auf TikTok reihenweise Herzen schmelzen.

Golden-Retriever-Dame Sadie Mae war vier Jahre lang der einzige Hund im Haus. Dann kam Rio. © Collage: Screenshots/TikTok/@cashmoney_ashh

In dem Clip steht die erste Hündin im Flur an der Haustür. Da diese über ein großes Fenster verfügt, kann Sadie Mae wunderbar sehen, wie ihre Besitzerin mit dem neuen Vierbeiner aus dem Auto aussteigt und auf sie zukommt.

Die Reaktion der Fellnase könnte eindeutiger nicht sein: Sadie Mae springt, bellt und wedelt mit ihrem Schwanz. Zwischenzeitlich läuft sie ins Wohnzimmer, um sich vor Freude im Kreis zu drehen.

Dass sie sich so sehr über den Neuankömmling freut, dürfte auch daran liegen, wie ihre Besitzer ihn eingeführt haben. Denn Sadie Mae durfte den Artgenossen namens Rio zuvor bei einem ersten Treffen kennenlernen. Daher überfielen ihre Besitzer sie mit dem Rüden nicht komplett.

Beim TikTok-Publikum kommt das gut an. Mehr als 750.000 Klicks sind seit dem 21. Oktober zusammengekommen. Derweil hat Hawthorne gegenüber Newsweek diese Woche ein Interview gegeben, in dem sie über die traurigen Hintergründe des zweiten Golden Retrievers berichtete.