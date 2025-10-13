Golden Retriever sieht Reh: Seine Reaktion geht so nah

Los Angeles (USA) - Golden Retriever Duke liebt kaum etwas mehr als lange Spaziergänge mit seinen Lieblingsmenschen. Seit Neustem hat er sich dabei eine neue Marotte angeeignet. Und die bringt seine Besitzer immer wieder zum Lächeln.

Der Golden Retriever liebt es, Rehe auf seinen Spaziergängen zu beobachten. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/thegoldenpupduke (2)

In einem Video, das sein Frauchen auf TikTok hochgeladen hat, sieht man den Vierbeiner schwanzwedelnd über eine Wiese schlendern, bis er plötzlich etwas sieht.

Kurzerhand bleibt der Hund stehen, setzt sich auf den Boden und sieht in eine bestimmte Richtung.

Seine Besitzer müssen daraufhin gar nicht aufschauen, um zu wissen, was er da entdeckt hat. Schließlich kennen sie seine neuste kuriose Angewohnheit bereits viel zu gut.

So reagiert er seit kurzer Zeit immer gleich, wann immer ihm ein Reh über den Weg läuft: Er bleibt begeistert stehen, setzt sich hin und betrachtet es mit großen Augen.

Und tatsächlich! Dem Video fügte Dukes Frauchen gleich mehrere Aufnahmen ihres Lieblings hinzu, in denen er den faszinierenden Tieren über den Weg läuft. Grinsend nannte sie ihren Hund dabei "äußerst höflich".