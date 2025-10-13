Golden Retriever sieht Reh: Seine Reaktion geht so nah
Los Angeles (USA) - Golden Retriever Duke liebt kaum etwas mehr als lange Spaziergänge mit seinen Lieblingsmenschen. Seit Neustem hat er sich dabei eine neue Marotte angeeignet. Und die bringt seine Besitzer immer wieder zum Lächeln.
In einem Video, das sein Frauchen auf TikTok hochgeladen hat, sieht man den Vierbeiner schwanzwedelnd über eine Wiese schlendern, bis er plötzlich etwas sieht.
Kurzerhand bleibt der Hund stehen, setzt sich auf den Boden und sieht in eine bestimmte Richtung.
Seine Besitzer müssen daraufhin gar nicht aufschauen, um zu wissen, was er da entdeckt hat. Schließlich kennen sie seine neuste kuriose Angewohnheit bereits viel zu gut.
So reagiert er seit kurzer Zeit immer gleich, wann immer ihm ein Reh über den Weg läuft: Er bleibt begeistert stehen, setzt sich hin und betrachtet es mit großen Augen.
Und tatsächlich! Dem Video fügte Dukes Frauchen gleich mehrere Aufnahmen ihres Lieblings hinzu, in denen er den faszinierenden Tieren über den Weg läuft. Grinsend nannte sie ihren Hund dabei "äußerst höflich".
Auf TikTok sorgt Golden Retriever Duke für eine Menge Begeisterung
Golden Retriever Duke hält Rehe für seine Freunde
Mittlerweile wurde der niedliche Clip bereits mehr als 850.000 Mal geklickt, die Nutzer in der Kommentarspalte reagierten verzückt. Sie alle waren sich sicher: Dieser freundliche Hund bringt dem Reh einfach eine Menge Respekt entgegen.
"Was für ein Gentleman", schrieb ein User begeistert. Ein anderer: "Er will, dass die Rehe wissen, dass er ein guter Junge ist!"
Und auch Dukes Besitzerin bekommt von dem Anblick ihres Lieblings einfach nicht genug.
Für sie steht fest: Ihr Goldie hält die Huftiere für seine Freunde. Und so freut er sich jeden Tag aufs Neue, wenn er auf seinem Spaziergang einem von ihnen zufällig über den Weg läuft.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/thegoldenpupduke