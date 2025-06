Golden Retriever sitzt über Monate traurig an abgedecktem Pool: Dann schmelzen Herzen

Selbst bei eisigen Temperaturen setzt Golden Retriever Tucker einen Hundeblick auf, der seinem Frauchen wohl ein schlechtes Gewissen machen soll, weil der Pool zu ist. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/tuckerbudzyn

Seit das kuriose Video online ist, in dem die Hunde-Pool-Reunion gefeiert wird, sammelt es in rasender Geschwindigkeit Hunderttausende Klicks. Noch am Sonntag, dem Tag der Veröffentlichung, schafft es locker die erste Million.

Denn Tucker und sein jüngerer Artgenosse Todd lassen in dem Clip reihenweise Herzen schmelzen. Grund dafür ist ihre scheinbar grenzenlose Freude über die "Neueröffnung des Jahres".

In dem viralen Hit gibt es zunächst ein paar Throwback-Szenen, in denen Tucker traurig am geschlossenen Pool sitzt. Selbst bei Schnee und Eis schafft er es, seinem Frauchen ein schlechtes Gewissen zu machen - mit einem Hundeblick par excellence.

Doch dann folgt der Tag der Tage: Kaum haben Frauchen Courtney Budzyn und ihr Partner den Pool abgedeckt, sitzen die Golden Retriever gebannt am Fenster.

Dann spricht die US-Amerikanerin die magischen Worte, die ihre Hunde geradezu durchdrehen lassen.