26.05.2026 16:41 Von Frauchen im Stich gelassen: Nina muss zweimal unters Messer, gibt aber nicht auf

Die Hündin hatte nicht nur den Sprung nach Deutschland geschafft, sondern ein Zuhause gefunden. Zumindest, bis sie krank wurde und auf Hilfe angewiesen war.

Von Jan Höfling

Kassel - Nina ist eine Kämpferin! Die Hündin hatte nicht nur den Sprung nach Deutschland geschafft, sondern auch ein vermeintliches Für-immer-Zuhause gefunden - zumindest, bis die Kleine krank wurde und auf Hilfe angewiesen war.

Hündin Nina sucht erneut ein Zuhause. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel Wer ein Tier aus dem Tierheim adoptiere, gebe dem neuen Mitglied der eigenen Familie stets das unausgesprochene Versprechen, sich in allen Lebenslagen zu kümmern, erklärt das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel zum Fall von Nina. Was sich in der Theorie schön anhöre, sehe in der Realität allerdings manchmal leider anders aus. Das belegt das Schicksal der Mischlingshündin auf recht eindrucksvolle Weise. Die rund 35 Zentimeter große und 16 Kilogramm schwere "liebenswerte Wuchtbrumme" wurde im Sommer 2025 aus einem Partnertierheim im rumänischen Brașov von den Tierfreunden übernommen. Bereits nach wenigen Wochen in Deutschland hatte sie ein Zuhause. Hunde Hund hängt zwei Jahre im Tierheim fest: Was Pfleger dann erfahren, verschlägt ihnen die Sprache Das Glück sollte allerdings nicht lange anhalten. Dem Tierheim zufolge trennte sich das Frauchen von Nina, als diese plötzlich krank wurde. Zwar habe die Besitzerin noch betont, was für ein toller Hund das Mischlingsmädchen sei und was für ein superliebes Wesen es doch habe, als die Kleine im März dieses Jahres erkrankte, halfen ihr diese Worte jedoch wenig. Im Tierheim klingelte das Telefon.

Querschnittsgelähmt? Bandscheibenvorfall! Hündin Nina muss in Tierklinik zweimal unters Messer

Die Mischlingshündin musste nach einem Bandscheibenvorfall zweimal operiert werden, lässt sich davon aber nicht aufhalten. © Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel (2) Nina sei querschnittsgelähmt und könne auch keinen Urin mehr absetzen, habe die laut eigenen Angaben mit der Situation überforderte Frau den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschildert. Nicht einmal zwei Stunden nach dem Anruf landete Nina wieder in der Obhut der "Wau-Mau-Insel" - und das zunächst, ohne zu wissen, was auf das Tierheim zukommen würde, ohne die Hintergründe des körperlichen Totalausfalls ermittelt zu haben. In der Tierklinik, in die Nina als Notfall gebracht wurde, konnte mittels einer Computertomografie ein akuter Bandscheibenvorfall vierten Grades diagnostiziert werden. Schlussendlich musste sie zweimal ins CT und zwei Operationen über sich ergehen lassen. Rund vier Wochen verbrachte sie letztlich insgesamt in der Obhut der Tierklinik. Hunde Kaum ein Jahr alt und schon ohne Zuhause: Hündin Amy muss ihr Bündel packen Die schwere Zeit hat die Hündin aber offenbar gut weggesteckt.

Hündin Nina aus Tierheim "Wau-Mau-Insel" sucht Für-immer-Zuhause: Das muss beachtet werden