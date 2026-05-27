Sturkopf mit Herz: Bekommt Hunde-Opi Viet noch eine Chance?

Berlin - Seit fast fünf Jahren wartet im Berliner Tierheim ein ganz besonderer Hund auf seine Chance: Englische-Bulldoggen-Mix Viet, der inzwischen zehn Jahre alt ist.

Englische-Bulldoggen-Mix Viet (10) würde seinen Lebensabend gerne in einem liebevollen neuen Zuhause verbringen. © Berliner Tierheim

Der Rüde kam einst über eine Sicherstellung ins Tierheim – und hat seitdem eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen.

Trotz seiner kräftigen Statur zeigt sich Viet heute als ausgesprochen menschenbezogen. Er sucht aktiv die Nähe zu seinen Bezugspersonen, liebt ruhige Momente und genießt ausgiebige Kuscheleinheiten. Besonders gerne lehnt er sich an "seine" Menschen und ist einfach dabei.

Im Tierheim hat Viet viel gelernt: Er trägt seinen Maulkorb zuverlässig und lässt sich gut führen. Dennoch bleibt er rassetypisch eigensinnig – ein kleiner Sturkopf, der klare Regeln braucht. Im Training zeigt sich jedoch ein Vorteil: Über Futter ist Viet gut motivierbar.

Im Umgang mit Ressourcen benötigt Viet eine konsequente und souveräne Führung. Fremden Menschen begegnet er meist mit Skepsis, und auch mit anderen Hunden ist er nicht verträglich. Daher sucht das Tierheim für ihn ein Zuhause, in dem er als Einzelhund leben kann.

Für Viet werden erfahrene Halter gesucht, die mit seiner Kombination aus Sensibilität, Kraft und Eigenwillen umgehen können. Ein ruhiger Haushalt ohne Kinder und andere Tiere ist Voraussetzung.