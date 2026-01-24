Golden Retriever trägt zum ersten Mal Schuhe: Seine Reaktion begeistert so viele
Michigan (USA) - Huch, was ist denn das? So in etwas könnte ein Gedanke von Golden Retriever Teddy gelautet haben, als sein Frauchen ihm ihren neusten Kauf präsentierte.
Sie hatte ihrem Liebling nämlich Schühchen gekauft, um sie dem Vierbeiner über die Pfoten zu ziehen. Und kaum hatte sie das getan, wusste Teddy nicht mehr, wie ihm geschah.
In einem Video, was seither auf TikTok online ging, ist zu sehen, wie der Goldie versucht, einige Schritte in den neuen Tretern zu laufen - und das klappt nicht so, wie er es sich vorgestellt hat.
Bei jedem Schritt zieht er die Beine so hoch in die Luft, als würde er über etwas hinübersteigen. Außerdem muss er alle paar Meter stehen bleiben - einfach nur, um zu seine Pfoten äußerst kritisch zu beäugen.
Die Fragezeichen sind dem Hund dabei förmlich ins Gesicht geschrieben.
Immer wieder versucht der verwirrte Teddy, weiterzulaufen - so richtig, funktioniert das aber nicht.
Seine Besitzer, die gerade auf der Couch sitzen und Football schauen, können nicht anders, als herzlich zu lachen. "Er ist sich nicht so sicher, was er davon halten soll", schrieb das Frauchen der Fellnase in die Caption des kuriosen Videos.
Auf TikTok sorgte der Golden-Retriever-Clip für eine Menge Begeisterung
Golden Retriever Teddy ist einfach kein Fan von seinen neuen Schuhen
Mittlerweile wurde der Clip bereits mehr als 35.000 Mal angeschaut, die Zuschauer reagierten einfach nur begeistert. Die Kommentarspalte fluteten sie mit Lach- und Herzchenemojis.
Offen bleibt derweil, ob sich Teddy doch noch mit seinen neuen Schuhen anfreunden konnte.
In einem weiteren Video, das seither auf dem TikTok-Account veröffentlicht wurde, sieht man ihn zumindest mit seiner Besitzerin durch den Schnee spazieren. Von den schicken Tretern an seinen Pfoten fehlt dabei jede Spur.
Es scheint, als würde Teddy noch ein Weilchen benötigen, um sich mit dem bizarren Kleidungsstücken anzufreunden.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/teddy.thegoldenboyy