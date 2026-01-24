Golden Retriever trägt zum ersten Mal Schuhe: Seine Reaktion begeistert so viele

Michigan (USA) - Huch, was ist denn das? So in etwas könnte ein Gedanke von Golden Retriever Teddy gelautet haben, als sein Frauchen ihm ihren neusten Kauf präsentierte.

Ungläubig schaute Golden Retriever Teddy seine Schuhe an. © TikTok/Screenshot/teddy.thegoldenboyy

Sie hatte ihrem Liebling nämlich Schühchen gekauft, um sie dem Vierbeiner über die Pfoten zu ziehen. Und kaum hatte sie das getan, wusste Teddy nicht mehr, wie ihm geschah.

In einem Video, was seither auf TikTok online ging, ist zu sehen, wie der Goldie versucht, einige Schritte in den neuen Tretern zu laufen - und das klappt nicht so, wie er es sich vorgestellt hat.

Bei jedem Schritt zieht er die Beine so hoch in die Luft, als würde er über etwas hinübersteigen. Außerdem muss er alle paar Meter stehen bleiben - einfach nur, um zu seine Pfoten äußerst kritisch zu beäugen.

Die Fragezeichen sind dem Hund dabei förmlich ins Gesicht geschrieben.

Immer wieder versucht der verwirrte Teddy, weiterzulaufen - so richtig, funktioniert das aber nicht.

Seine Besitzer, die gerade auf der Couch sitzen und Football schauen, können nicht anders, als herzlich zu lachen. "Er ist sich nicht so sicher, was er davon halten soll", schrieb das Frauchen der Fellnase in die Caption des kuriosen Videos.