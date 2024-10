Golden Retriever und Chihuahua zeugen Nachwuchs: So sieht der süße Mischling aus

Queens (New York/USA) - Hunde und vor allem deren Züchter sind schon auf Kreuzungs-Ideen gekommen, die man sich kaum vorstellen kann. Das Ergebnis: Kuriose Mischlinge gibt es inzwischen in unzähligen Variationen. Besonders der Golden Retriever wird häufig mit anderen Rassen gekreuzt. Ob Husky, Labrador oder auch Dackel - nichts ist unmöglich. Wer das noch toppen will, braucht einen Golden Chi.