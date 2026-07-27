Golden Retriever vergräbt totes Meerestier am Strand: Als Frauchen den Grund herausfindet, berührt sie das zutiefst

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Ein Hund aus Kanada hat mit seinem Verhalten am Strand sein Frauchen an ein Detail aus seiner Welpenzeit erinnert.

Von Anne-Sophie Mielke

Vancouver (Kanada) - Dass Hunde am Strand allzu gern graben und buddeln, war auch für die Besitzerin von Golden Retriever "Pacha" keine Überraschung. Dennoch wunderte sie sich, als ihr Vierbeiner plötzlich sorgfältig ein totes Meerestier unter die Erde brachte. Als sie den Grund herausfand, war sie sofort berührt.

Golden Retriever Pacha hat am Strand einen toten Oktopus vergraben. Sein Frauchen wunderte sich zunächst, bis sie sich an ein Detail von früher erinnerte.
Golden Retriever Pacha hat am Strand einen toten Oktopus vergraben. Sein Frauchen wunderte sich zunächst, bis sie sich an ein Detail von früher erinnerte.  © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Pacha and Bucket the Goldens

Die Frau aus Vancouver in Kanada ist laut eigener Aussage jeden Tag mit Golden-Retriever-Dame "Pacha" am Strand unterwegs. Etwas vergraben hatte die Fellnase aber bisher nicht.

"Ich habe versucht zu verstehen, warum Pacha so eine starke Bindung zu diesem Oktopus aufgebaut hat, den wir gefunden haben", schrieb die Hundehalterin zu einem TikTok-Video. Der Clip zeigt den Golden Retriever komplett durchnässt am Strand, während er konzentriert den toten Kraken im Sand verbuddelt.

Erst ihr Partner sollte Pachas Besitzerin auf die richtige Fährte bringen: "Dann erinnerte mich mein Mann daran, dass dies ihr allererstes Spielzeug gewesen war: ein kleiner gelber Oktopus, in den sie sich total verliebt hatte", schrieb sie in ihrem Beitrag weiter.

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Das Spielzeug ging dann beim Umzug verloren, weshalb man Pacha bald einen "Ersatz-Oktopus" kaufte.

Golden Retriever vergräbt Oktopus am Strand: Der Grund ist rührend

Ein Blick in seine Welpenzeit verrät: Der Vierbeiner war schon immer Fan der achtarmigen Meerestiere.
Ein Blick in seine Welpenzeit verrät: Der Vierbeiner war schon immer Fan der achtarmigen Meerestiere.  © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Pacha and Bucket the Goldens

Aus all ihren Spielzeugen wählte die Hundedame über die Jahre immer am liebsten die achtarmigen Kuscheltiere aus. Warum, wissen ihre Besitzer nicht.

Was ihnen aber klar wurde, war der Grund, weshalb sich Pacha so um das tote Meerestier am Strand bemüht hatte: "Sie wollte ihrem Freund ein würdiges Begräbnis bereiten und sich verabschieden, bevor sie ging", schlussfolgert die Kanadierin. Und äußert noch einen Wunsch: "Ich hoffe, sie findet eines Tages einen echten 'Octi"-Freund'. 🥹💛"

Ihr Clip wurde auf TikTok beinahe 307.000-mal angeklickt und berührte die Herzen der Zuschauer.

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"Mädel, ich hatte versucht, heute ohne Weinen ins Bett zu gehen 😂", meinte eine Userin im Spaß.

Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/Pacha and Bucket the Goldens

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