Retter prüfen Mikrochip von Hund: Kurz darauf staunen sie gleich dreifach

Danville (Indiana, USA) - Rüde Chong wurde vor wenigen Tagen im "Hendricks County Animal Shelter" in Danville, Indiana, aufgenommen. Er trug gleich zwei große Geheimnisse mit sich herum, als man ihn fand. Niemand wusste, woher der Hund ursprünglich kam. Aber immerhin: Chong hatte einen registrierten Mikrochip. Was seine Retter dann herausfanden, ließ sie zunächst doppelt staunen. Weil alle guten Dinge drei sind, staunten sie wenig später noch ein weiteres Mal.

Chong (im Vordergrund) wurde vergangene Woche in Danville, Indiana, gefunden. © Facebook/Screenshot/Hendricks County Animal Shelter

Sein Mikrochip machte den Unterschied. Sonst hätte wohl nie jemand erfahren, wie kurios Chongs Geschichte ist. Der Vierbeiner wurde nämlich seit fünf Jahren vermisst, als er vergangene Woche in die Obhut des Tierheims kam.

Doch es kam noch besser: Seine Familie lebt bis heute im rund 1200 Kilometer entfernten Nebraska! Wie genau es Chong geschafft hat, fünf Jahre unterzutauchen, um dann so weit entfernt wieder aufzutauchen, dürfte wohl für immer sein Geheimnis bleiben.

Der Grund, warum das Team noch ein drittes Mal überrascht wurde, war unterdessen die Reaktion von Chongs Frauchen. Die Tierfreundin setzte sich nämlich zusammen mit Chongs Hunde-Bruder ins Auto, um ihn abzuholen.

"Wir sind absolut begeistert und beeindruckt, dass die Besitzerin extra aus Nebraska angereist ist, um ihren Hund wieder in die Arme zu schließen, den sie vor fünf Jahren verloren hatte", schrieb das Team vergangene Woche auf Facebook.

Dazu berichtete das Tierheim, wie Chong auf die Frau und den Hund reagierte, die er beide so lange nicht gesehen hatte.