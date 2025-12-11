Golden Retriever verharrt täglich an derselben Ecke: Was er dort beobachtet, löst Lachtränen aus

USA - Dieser Kerl ist wirklich ein harter Hund! Denn für Golden Retriever Chance ist der Artgenosse, den er täglich auf seinem Spaziergang sieht, einfach nicht zu packen. In einem viralen Video vom Wochenende ist der Grund für die Misere der Fellnase aus den USA zu sehen - und löst reichlich Gelächter aus.

Golden Retriever Chance ist sehr vorsichtig. Wen sieht er da wohl um die Ecke? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/tonibaker20

Der Clip beginnt direkt am Ort des Geschehens. Vorsichtig lugt der Rüde um die Ecke, hält Abstand. Die Zeit scheint stillzustehen. Erst nach gut 20 Sekunden wagt sich Chance einen kleinen Schritt weiter vor.

Dann geht alles ganz schnell: Wie vom Blitz getroffen läuft der Golden Retriever davon. Erneut hat er nicht den Mut gefunden, auf seinen "Artgenossen" zuzugehen.

Seit zwei Jahren gehe das täglich so, schreibt Toni Baker, die Schwester des Frauchens, neben dem TikTok-Video. Der Gag: Der Hund, an den sich Chance nicht herantraut, ist sein Spiegelbild in einer Glasfassade.

Beim TikTok-Publikum kommt dieser kuriose Umstand sehr gut an. So sind seit dem vergangenen Wochenende fast 500.000 Klicks zusammengekommen. Doch einige User haben auch einen Einwand.