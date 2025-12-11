Golden Retriever verharrt täglich an derselben Ecke: Was er dort beobachtet, löst Lachtränen aus
USA - Dieser Kerl ist wirklich ein harter Hund! Denn für Golden Retriever Chance ist der Artgenosse, den er täglich auf seinem Spaziergang sieht, einfach nicht zu packen. In einem viralen Video vom Wochenende ist der Grund für die Misere der Fellnase aus den USA zu sehen - und löst reichlich Gelächter aus.
Der Clip beginnt direkt am Ort des Geschehens. Vorsichtig lugt der Rüde um die Ecke, hält Abstand. Die Zeit scheint stillzustehen. Erst nach gut 20 Sekunden wagt sich Chance einen kleinen Schritt weiter vor.
Dann geht alles ganz schnell: Wie vom Blitz getroffen läuft der Golden Retriever davon. Erneut hat er nicht den Mut gefunden, auf seinen "Artgenossen" zuzugehen.
Seit zwei Jahren gehe das täglich so, schreibt Toni Baker, die Schwester des Frauchens, neben dem TikTok-Video. Der Gag: Der Hund, an den sich Chance nicht herantraut, ist sein Spiegelbild in einer Glasfassade.
Beim TikTok-Publikum kommt dieser kuriose Umstand sehr gut an. So sind seit dem vergangenen Wochenende fast 500.000 Klicks zusammengekommen. Doch einige User haben auch einen Einwand.
Virales TikTok-Video zeigt den kuriosen Moment mit dem Golden Retriever
So zweifeln sie an, dass der Golden Retriever es wirklich zu seinem täglichen Ritual gemacht hat, sein Spiegelbild zu "jagen". Doch da hält Baker dagegen.
Zwei Tage nach der Veröffentlichung des ersten Videos legt sie mit einem zweiten nach, in dem Chance erneut an derselben Ecke verharrt. "Als ich jeden Tag sagte, da meinte ich es auch", so die US-Amerikanerin im Kommentar neben dem Clip.
Die ganze Angelegenheit scheint sie seitdem nicht mehr loszulassen. Wohl deshalb hat sie am Mittwoch mit einem dritten Video auf TikTok nachgelegt, in dem die Umstände allerdings andere sind.
Diesmal geht der Golden Retriever abends in der Dunkelheit spazieren. Dadurch sind im Gebäude die Lichter an und die Scheiben spiegeln nicht mehr.
"Wenn Mama dich nach Einbruch der Dunkelheit mitnimmt und dein Freund, der Hund im Fenster, nicht da ist", kommentiert Baker süffisant.
