Als Frau sieht, was ihr Dackel unter den Weihnachtsbaum legt, schmilzt ihr Herz sofort

Indianapolis (USA) - Kurz vor dem Fest scheint sich der Großteil der Welt in absoluter Weihnachtsstimmung zu befinden. Geschenke werden besorgt, die Wohnung geschmückt und der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt darf für viele natürlich auch nicht fehlen. Ein Dackel aus den USA hat sich von der festlichen Laune seines Frauchens (24) offenbar anstecken lassen und erwärmt mit einer niedlichen Aktion die Herzen der User.

Dackel Rory wollte ihren Anteil am Weihnachtszauber beitragen und legte einen Knochen unter den Tannenbaum. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/rory.the.weenie

Amelia Gravelin aus Indianapolis ist bereits bestens auf die schönsten Tage im Jahr vorbereitet: Schon Anfang November zog der Weihnachtsbaum in ihre Wohnung in Indianapolis.

Ihr Dackel "Rory", der Weihnachten zum ersten Mal miterlebt, reagiert laut der 24-Jährigen "sehr neugierig" auf den geschmückten Baum.

Als Amelia nun anfing, nach und nach ihre verpackten Geschenke unter die Äste zu legen, schien dies die Dackeldame zu animieren, ebenfalls ihren Teil zum Weihnachtszauber beizutragen.

"Sie hat eines ihrer Spielzeuge in einer Tüte daruntergelegt und jetzt versteckt sie auch immer ihre Knochen darunter", verrät das Frauchen gegenüber Newsweek.

Die US-Amerikanerin erwischte den Dachshund sogar dabei, wie er eines seiner Spielzeuge auf einem der Geschenke drapierte - ganz so, als würde Rory es verschenken wollen.