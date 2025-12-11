Ausgesetzter Hund hat nichts, außer einer alten Matratze: Was dann passiert, ist herzzerreißend

Kalifornien (USA) - Eine Matratze war lange Zeit alles, was dieser kleine Hund sein Eigen nennen konnte. Nun scheint er endlich einem Happyend entgegenzuwandern.

Der kleine Hund war völlig verängstigt, als Suzette Hall ihn fand. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

Wie Tierretterin Suzette Hall auf ihrem Instagram-Account berichtete, wurde der Vierbeiner vor geraumer Zeit von seinen ehemaligen Besitzern einfach ausgesetzt.

Seitdem versuchte er sich auf der Straße durchzuschlagen, um sein Essen zu kämpfen und sich vor Menschen um sich herum zu verstecken.

Als eine Person irgendwann ihre Matratze entsorgte, nutzte der Streuner sofort die Gelegenheit - und erklärte sie zu seinem Eigentum. "Es wurde der Platz, an dem er schlief. Der Platz, an dem er sich sicher fühlte", schrieb Hall schweren Herzens.

Für die US-Amerikanerin stand schnell fest: Dieser Seele musste sie helfen. Und zwar so schnell wie möglich.

"Es war eine lange Fahrt, etwas mehr als eine Stunde, um zu ihm zu gelangen", erklärte sie auf Instagram weiter. Als sie schließlich ankam, brach ihr Herz noch mehr: Während sie auf dem Weg war, ist eine Müllabfuhr gekommen und hat dem Tier seine geliebte Matratze weggenommen.

"Zwar haben sie ihm ein Kissen und etwas Futter, dass ihm die Nachbarn gebracht hatten, dagelassen. Doch sein kleines 'Zuhause' war somit verschwunden."