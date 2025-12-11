Ausgesetzter Hund hat nichts, außer einer alten Matratze: Was dann passiert, ist herzzerreißend
Kalifornien (USA) - Eine Matratze war lange Zeit alles, was dieser kleine Hund sein Eigen nennen konnte. Nun scheint er endlich einem Happyend entgegenzuwandern.
Wie Tierretterin Suzette Hall auf ihrem Instagram-Account berichtete, wurde der Vierbeiner vor geraumer Zeit von seinen ehemaligen Besitzern einfach ausgesetzt.
Seitdem versuchte er sich auf der Straße durchzuschlagen, um sein Essen zu kämpfen und sich vor Menschen um sich herum zu verstecken.
Als eine Person irgendwann ihre Matratze entsorgte, nutzte der Streuner sofort die Gelegenheit - und erklärte sie zu seinem Eigentum. "Es wurde der Platz, an dem er schlief. Der Platz, an dem er sich sicher fühlte", schrieb Hall schweren Herzens.
Für die US-Amerikanerin stand schnell fest: Dieser Seele musste sie helfen. Und zwar so schnell wie möglich.
"Es war eine lange Fahrt, etwas mehr als eine Stunde, um zu ihm zu gelangen", erklärte sie auf Instagram weiter. Als sie schließlich ankam, brach ihr Herz noch mehr: Während sie auf dem Weg war, ist eine Müllabfuhr gekommen und hat dem Tier seine geliebte Matratze weggenommen.
"Zwar haben sie ihm ein Kissen und etwas Futter, dass ihm die Nachbarn gebracht hatten, dagelassen. Doch sein kleines 'Zuhause' war somit verschwunden."
Auf Instagram berichtete Suzette Hall von ihrem jüngsten Schützling
Hund muss nach Rettung direkt zum Tierarzt
Anstatt sich jetzt also an seinem Lieblingsort zusammenzukuscheln, irrte der kleine Hund wieder verloren durch die Straßen, wusste nicht, wo er hin sollte.
Schnellstmöglich stellte Hall einen kleinen Käfig auf, um ihn mit etwas Futter hineinzulocken - "und mein Gott, er war am Verhungern". Es dauerte nur wenige Minuten, bis die Fellnase in die Falle wanderte.
Daraufhin machte sich Hall mit ihm so schnell wie möglich auf den Weg zum Tierarzt. "Sein Rücken war von einer schweren Hautinfektion befallen. Er war voller Flöhe. Dieses arme Tier hat mehr gelitten, als ein Hund jemals leiden sollte."
Doch damit ist nun Schluss, schrieb die Tierliebhaberin abschließend. "Vielleicht hat die Müllabfuhr seine Matratze entsorgt, aber das ist okay – denn jetzt bekommt er etwas viel Besseres: Ein weiches, warmes Bett in einem richtigen Zuhause, umgeben von Liebe. Und das wird der Beginn seiner ganz neuen Geschichte sein."
Titelfoto: Instagram/Screenshot/logans_legacy29