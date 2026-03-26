Golden Retriever versucht mit aller Kraft, wach zu bleiben: Der Grund lässt Herzen schmelzen
Charleston (South Carolina, USA) - Die Augen sind längst geschlossen. Doch sein Wille ist ungebrochen. Golden Retriever Mac aus Charleston in South Carolina wehrt sich in einem viralen TikTok-Hit standhaft dagegen, einzuschlafen. Sein Grund dafür ist ein echtes Lifestyle-Problem, das viele Leute auch von sich kennen.
"FOMO", behauptet Macs Frauchen Madelyn Wiggins (25) im Untertitel des Clips. Demnach kann es ihr Fellfreund gar nicht leiden, etwas im Leben zu verpassen.
Und so scheint es dem Golden Retriever nur recht zu sein, aufgrund seiner "Fear of Missing Out" (Angst etwas zu verpassen), notfalls auch nur noch mit geschlossenen Augen am Geschehen teilzunehmen.
In diesem Fall will Mac offenbar unbedingt dabei bleiben, als sein Frauchen Besuch zu Hause hat. Im Clip ist ein verdächtiger Arm zu sehen, neben dem Mac sitzt.
So viel Liebe zu seinen Mitmenschen sorgt auf TikTok seit Mitte März für eine virale Welle. 3,3 Millionen Klicks sind seither zusammengekommen, dazu mehr als 800.000 Likes und jede Menge Herzchen-Emojis.
In einem Interview mit Newsweek hat sein Frauchen diese Woche verraten, wie es zu so viel Menschenliebe kommen konnte.
Virales TikTok-Video zeigt den "FOMO"-Moment des Golden Retrievers
Ihr Hund sei am Tag seiner Ankunft direkt ins "Chaos ihrer Clique" geworfen worden. Alle seien von Anfang an begeistert von Mac gewesen, erzählte Wiggins dem US-Magazin. "Er ist zum geselligsten Hund herangewachsen, den man sich vorstellen kann, und kennt keine Fremden", fügte die 25-Jährige stolz hinzu.
Auch ansonsten weiß der Rüde ganz genau, wie er seine Mitmenschen um die Pfote wickeln kann. Deshalb hält er sich vorzugsweise auf dem Schoß von jemandem auf.
"Und es funktioniert. Wer könnte diesem Blick schon widerstehen?", so sein Frauchen.
Wiggins in jedem Fall nicht! "Er ist unser Seelenhund, und wir können uns ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen", sagte sie konsequenterweise zum Abschluss des Interviews.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/madelyn_bissell