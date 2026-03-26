Wer kann diesen treuen Augen widerstehen? Sensibler Husky-Mix Arktis sucht neues Zuhause

Berlin - Der blauäugige Siberian- Husky -Mix Arktis wartet im Tierheim Berlin auf ein ruhiges Zuhause auf dem Land.

Arktis steckt voller Lebensfreude. © --/Tierschutz Berlin

Der einjährige Rüde ist anfangs eher scheu und vorsichtig, doch mit Geduld taut er auf und zeigt, wie anhänglich und aufmerksam er sein kann.

Laute Umgebungen verunsichern Arktis noch, weshalb ein ruhiges, eher ländliches Zuhause ideal für ihn wäre. Im Tierheim hat er schon gezeigt, dass er gut mit anderen Hunden klarkommt – sogar eine kleine Hundefreundin hatte er schon. Draußen ist er allerdings noch unsicher, zieht an der Leine und kennt Grundkommandos bisher nur rudimentär.

Besonders heikel ist für Arktis das Handling. Geschirr anziehen, festhalten oder hochheben kann ihn ängstigen, dann reagiert er mit Schnappen oder Zähnezeigen – ein Ausdruck von Unsicherheit. Hundeerfahrene Menschen mit Geduld, klarer Führung und ruhigem Training sind hier gefragt.