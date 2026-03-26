Traurige Vergangenheit, sonnige Zukunft: Wer schenkt Schäferhund-Mix Tita ein liebevolles Zuhause?
Hamburg - Tita hatte keinen leichten Start ins Leben: Die Schäferhund-Mix-Hündin lebte einsam und vernachlässigt auf einem riesigen Gelände in einem Industriegebiet in Spanien. Für eine menschenbezogene Vierbeinerin wie sie ein trauriges Schicksal.
Doch das Glück meinte es gut mit Tita: Ein engagierter Tierschutzverein nahm sie zunächst unter seine Fittiche und ermöglichte ihr die Ausreise nach Deutschland. Jetzt hofft die charmante Seniorin darauf, endlich ein Zuhause zu finden, in dem sie geliebt, gestreichelt und verwöhnt wird.
Seit Anfang März 2026 wartet die Hündin im Hamburger Franziskus-Tierheim auf eine zweite Chance.
Die Zehnjährige ist freundlich, nett zu allen Hunden und genießt jede Aufmerksamkeit in vollen Zügen. Trotz ihres Alters bringt sie ordentlich Energie mit und ist kaum müde zu kriegen. Ein echter Sonnenschein auf vier Pfoten, heißt es auch auf der Website des Tierheims.
Zwar ist sie manchmal noch etwas aufgeregt, doch in einem neuen, liebevollen Zuhause würde sie sicher schnell lernen, Ruhe zu finden und ihr Leben einfach zu genießen.
Schäferhund-Mix-Hündin Tita sucht ein ebenerdiges Zuhause
Personen, die Tita ein liebevolles Zuhause bieten möchten, sollten jedoch auf eine Sache achten: Ihr neues Heim sollte ebenerdig oder mit Aufzug erreichbar sein, damit sie sich problemlos bewegen kann.
Wer Tita kennenlernen möchte, kann während der Vermittlungszeiten im Tierheim vorbeischauen oder eine aussagekräftige E-Mail an [email protected] schicken. So kann die Fellnase ihr trauriges Kapitel hinter sich lassen.
Titelfoto: Franziskus-Tierheim Hamburg