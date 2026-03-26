Traurige Vergangenheit, sonnige Zukunft: Wer schenkt Schäferhund-Mix Tita ein liebevolles Zuhause?

Hamburg - Tita hatte keinen leichten Start ins Leben: Die Schäferhund-Mix-Hündin lebte einsam und vernachlässigt auf einem riesigen Gelände in einem Industriegebiet in Spanien. Für eine menschenbezogene Vierbeinerin wie sie ein trauriges Schicksal.

Schäferhund-Mix Tita wartet seit Anfang März 2026 im Hamburger Franziskus-Tierheim auf ein neues Zuhause. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Doch das Glück meinte es gut mit Tita: Ein engagierter Tierschutzverein nahm sie zunächst unter seine Fittiche und ermöglichte ihr die Ausreise nach Deutschland. Jetzt hofft die charmante Seniorin darauf, endlich ein Zuhause zu finden, in dem sie geliebt, gestreichelt und verwöhnt wird.

Seit Anfang März 2026 wartet die Hündin im Hamburger Franziskus-Tierheim auf eine zweite Chance.

Die Zehnjährige ist freundlich, nett zu allen Hunden und genießt jede Aufmerksamkeit in vollen Zügen. Trotz ihres Alters bringt sie ordentlich Energie mit und ist kaum müde zu kriegen. Ein echter Sonnenschein auf vier Pfoten, heißt es auch auf der Website des Tierheims.

Zwar ist sie manchmal noch etwas aufgeregt, doch in einem neuen, liebevollen Zuhause würde sie sicher schnell lernen, Ruhe zu finden und ihr Leben einfach zu genießen.