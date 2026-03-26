Sämtliche Herzen im Sturm erobert: Dieser Hund ist im Tierheim eine Seltenheit

Bergheim - Im Tierheim Bergheim bei Köln wohnt zurzeit ein Hund, der nach seiner Ankunft sämtliche Herzen im Sturm erobert hat. Die Tierretter suchen ein liebevolles Zuhause für ihren Schützling.

Ursprünglich stammt der Foxterrier aus Rumänien, siedelte vor Kurzem aber ins Rheinland um. © Bildmontage: Tierheim Bergheim/Website

Boris sieht nicht nur ziemlich gut aus, sondern ist obendrein auch noch ein echter Herzensbrecher - das wird einem ziemlich schnell bewusst, wenn man sich auf der Tierheim-Website die Beschreibung des Neuankömmlings durchliest.

Der reinrassige Terrier kam demnach vor kurzer Zeit zusammen mit zwölf weiteren Hunden aus dem rumänischen Partnertierheim der Einrichtung nach Bergheim, wo die Mitarbeiter ihn in Windeseile in ihr Herz geschlossen haben - und das nicht nur aufgrund seiner Rasse.

"Ein Foxterrier im Tierheim ist eher die Seltenheit", erklärten die Pfleger, die ihren Schützling aber vor allem wegen seines aufgeweckten und lustigen Wesens schätzen. "Wir mögen ihn sehr", verrieten die Pfleger.

Darüber hinaus ist der im Januar 2024 geborene Boris ein leidenschaftlicher Spaziergänger, der mit Artgenossen verträglich ist und sich im Tierheim generell bislang von seiner ausgeglichenen Seite gezeigt hat - ein wahrer Traumhund also!