Sämtliche Herzen im Sturm erobert: Dieser Hund ist im Tierheim eine Seltenheit
Bergheim - Im Tierheim Bergheim bei Köln wohnt zurzeit ein Hund, der nach seiner Ankunft sämtliche Herzen im Sturm erobert hat. Die Tierretter suchen ein liebevolles Zuhause für ihren Schützling.
Boris sieht nicht nur ziemlich gut aus, sondern ist obendrein auch noch ein echter Herzensbrecher - das wird einem ziemlich schnell bewusst, wenn man sich auf der Tierheim-Website die Beschreibung des Neuankömmlings durchliest.
Der reinrassige Terrier kam demnach vor kurzer Zeit zusammen mit zwölf weiteren Hunden aus dem rumänischen Partnertierheim der Einrichtung nach Bergheim, wo die Mitarbeiter ihn in Windeseile in ihr Herz geschlossen haben - und das nicht nur aufgrund seiner Rasse.
"Ein Foxterrier im Tierheim ist eher die Seltenheit", erklärten die Pfleger, die ihren Schützling aber vor allem wegen seines aufgeweckten und lustigen Wesens schätzen. "Wir mögen ihn sehr", verrieten die Pfleger.
Darüber hinaus ist der im Januar 2024 geborene Boris ein leidenschaftlicher Spaziergänger, der mit Artgenossen verträglich ist und sich im Tierheim generell bislang von seiner ausgeglichenen Seite gezeigt hat - ein wahrer Traumhund also!
Er will das Tierheim Bergheim hinter sich lassen: Foxterrier Boris sucht ein liebevolles Zuhause
Für den quirligen Lockenkopf suchen die Tierretter nach Terrier-Freunden, die das Wesen seiner Rasse zu schätzen wissen und viel mit ihm unternehmen.
"Wir sind sicher, dass sich der kluge Kerl schnell in einem neuen Zuhause zurechtfinden und seinen zukünftigen Menschen viel Freude bereiten wird", so die Tierretter, die sich für Boris auch eine Bleibe vorstellen könnten, wo bereits ein Hund lebt.
Wer den niedlichen Lockenkopf kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Boris gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Bergheim/Website