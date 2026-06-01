Golden Retriever weigert sich, Lieblingscafé zu betreten: Sein Grund amüsiert Millionen

Montreal (Kanada) - Es hätte alles so schön werden können - und dann das! Vergangene Woche wollten Golden Retriever Charlie und Frauchen Lauren Lieberman in ihr Lieblingscafé in Montreal, Kanada, gehen. Doch plötzlich streikte der Hund , weigerte sich, auch nur einen weiteren Schritt zu gehen. In einem kuriosen TikTok-Video ist der Grund dafür zu sehen.

Nein! Charlie weigert sich, auch nur einen weiteren Schritt in seinem Lieblingscafé zu gehen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/laurenandcody

Was ist denn nur los mit ihm? Charlie rührt sich in dem lustigen Clip nicht einmal, als seine Besitzerin mit aller Kraft an der Leine zieht. Dummerweise stehen die zwei in einer Schlange, in der es langsam unruhig wird.

Schließlich lässt Lieberman die ersten Gäste, die hinter ihr stehen, vor. Dann gibt es einen Schwenk, der für Aufklärung sorgt. Im vorderen Teil der Schlange stehen ein Mann und eine Frau, die große Musikinstrumenten-Koffer auf dem Rücken tragen.

Diese sind Charlie offenbar überhaupt nicht geheuer. Da hilft dem Rüden auch das viele gute Zureden seiner Besitzerin nicht. Schließlich gibt die Kanadierin auf. "Wir sollten besser draußen warten, bis sie weg sind", schlägt sie in den luftleeren Raum vor - und erhält Antwort.

Ein anderer Kunde empfiehlt: "Ist vielleicht besser." Kurz darauf stehen Lieberman und ihr Fellfreund vor der Tür, in der Hoffnung, dass die "Cello-Leute" bald fertig sind.

Als es so weit ist, traut sich Charlie endlich wieder in sein Lieblingscafé. Was er dort tut, setzt dem ulkigen Treiben noch das Sahnehäubchen auf.