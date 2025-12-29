Golden Retriever weigert sich, mit Frauchen rauszugehen: Grund amüsiert so viele
Rhode Island (USA) - Was ist denn nur mit ihm los? Golden Retriever Roo aus Rhode Island weigert sich seit Kurzem standhaft, mit seinem Frauchen nach draußen zu gehen. Seit rund einer Woche amüsiert der Grund dafür Millionen User auf TikTok.
In dem viralen Video ist das Drama zu sehen: Roo steht vor der Wohnung seiner Besitzerin Marissa Lombardi (28), weigert sich, mit ihr mitzukommen.
Die junge Dame kann an der Leine so viel ziehen, wie sie will. Der Rüde hält dagegen. Schließlich gibt Lombardi auf, weil sie den Grund bereits kennt.
In der Wohnung sitzt nämlich noch Herrchen Joe Lombardi (29) - ohne ihn will Roo nicht gehen.
Mit einem genervten Blick kommt der US-Amerikaner zu ihnen, läuft schließlich mit dem Golden Retriever vorweg. Der Hund hat sein Ziel erreicht, trottet freudig neben dem Mann her.
Beim TikTok-Publikum kommt diese kuriose Wendung so gut an, dass der Clip in weniger als einer Woche bereits mehr als 15 Millionen Klicks erreicht.
Dazu kommen gut zwei Millionen Likes sowie Tausende Kommentare - oft mit Lachtränen weinenden Emojis.
Virales TikTok-Video zeigt kuriosen Moment mit dem Golden Retriever
Auch Newsweek hat sich inzwischen eingeschaltet. In einem Interview mit dem Blatt erklärte Marissa Lombardi jetzt, wie es so weit kommen konnte.
"Er ist wirklich eigenartig", gab die 28-Jährige zu - und ergänzte: "Er will auch nicht mit einem von uns ins Bett, bevor wir nicht beide da sind. Er protestiert auf der Couch, bis wir beide im Bett sind."
Lombardi glaubt, dass die Corona-Zeiten an dem Schlamassel schuld sind.
"Er leidet unter Trennungsangst, seit wir ihn während der Pandemie bekommen haben und ich rund um die Uhr im Homeoffice mit ihm zusammen bin", so die US-Amerikanerin. Roo sei zudem extrem verschmust und hänge sehr an ihnen beiden.
Dieser Golden Retriever weiß eben einfach ganz genau, was er will - und vor allem auch, was nicht.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/rissyroo395