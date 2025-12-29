Golden Retriever weigert sich, mit Frauchen rauszugehen: Grund amüsiert so viele

Rhode Island (USA) - Was ist denn nur mit ihm los? Golden Retriever Roo aus Rhode Island weigert sich seit Kurzem standhaft, mit seinem Frauchen nach draußen zu gehen. Seit rund einer Woche amüsiert der Grund dafür Millionen User auf TikTok.

Marissa Lombardi (28) hat seit Kurzem ein Problem mit ihrem Golden Retriever Roo. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/rissyroo395

In dem viralen Video ist das Drama zu sehen: Roo steht vor der Wohnung seiner Besitzerin Marissa Lombardi (28), weigert sich, mit ihr mitzukommen.

Die junge Dame kann an der Leine so viel ziehen, wie sie will. Der Rüde hält dagegen. Schließlich gibt Lombardi auf, weil sie den Grund bereits kennt.

In der Wohnung sitzt nämlich noch Herrchen Joe Lombardi (29) - ohne ihn will Roo nicht gehen.

Mit einem genervten Blick kommt der US-Amerikaner zu ihnen, läuft schließlich mit dem Golden Retriever vorweg. Der Hund hat sein Ziel erreicht, trottet freudig neben dem Mann her.

Beim TikTok-Publikum kommt diese kuriose Wendung so gut an, dass der Clip in weniger als einer Woche bereits mehr als 15 Millionen Klicks erreicht.

Dazu kommen gut zwei Millionen Likes sowie Tausende Kommentare - oft mit Lachtränen weinenden Emojis.