Golden-Retriever-Welpe empört über geschlossene "Milchbar": Dann bringt er so viele zum Lachen

In freier Wildbahn sind sie ihrem Nachwuchs hilflos ausgeliefert. Doch bei Hundezüchterin Liz Gambel weht ein anderer Wind.

Von Christian Norm

Hammond (USA) - In freier Wildbahn sind sie ihrem Nachwuchs hilflos ausgeliefert. Doch bei Hundezüchterin Liz Gambel weht ein anderer Wind. Dort bekommen auch die Muttertiere ihre Pausen von den Kleinsten. Vergangenen Monat legte die Golden-Retriever-Expertin ihrer Hunde-Mama Jazz ein "Anti-Still-Geschirr" an, damit sie sich eine Auszeit vom Säugen nehmen konnte. Doch bei ihrem Welpen-Mädchen Miss Light Pink kam das ganz schlecht an - sehr zur Freude des Instagram-Publikums.

Was soll das - wieso ist die "Milchbar" geschlossen? Golden-Retriever-Mädchen Miss Light Pink versteht die Welt nicht mehr. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/gambelsgoldens Gambel, die in Hammond (Louisiana) professionell Golden Retriever züchtet, dokumentiert ihr Leben mit den Fellnasen regelmäßig in den sozialen Medien. Am 22. August konnte sie mit einem der Clips einen viralen Hit landen. In dem kuriosen Video ist Miss Light Pink zu sehen, die, im Gegensatz zu ihren Geschwistern, nicht akzeptieren will, dass "die Milchbar geschlossen ist". Während Mama Jazz das entsprechende Geschirr trägt, tollen die anderen Welpen fröhlich um sie herum. Miss Light Pink dagegen scheint großen Hunger zu haben. Hunde Frau fragt Hund, warum die Würstchen weg sind: Was er dann tut, amüsiert sie köstlich "Wenn ich das nicht auf Video aufgenommen hätte, würdet ihr es nicht glauben", schreibt Gambel neben die ulkige Aufnahme, in der sich das Welpen-Mädchen kräftig ins Zeug legt.



Instagram-Video zeigt die lustige Reaktion des Golden-Retriever-Welpen