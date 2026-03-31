Golden Retriever Welpe schleicht sich immer wieder in Meerschweinchen-Käfig: Der Grund ist zuckersüß

USA - Huch, so ein ungleiches Duo sieht man auch nicht alle Tage: Ganz entspannt sitzt ein Meerschweinchen in seinem Käfig - an seiner Seite ein Golden Retriever , der offensichtlich viel lieber Zeit mit dem Nager verbringt als mit Artgenossen.

Meerschwein Murphy und der Golden-Retriever-Welpe sind ein Herz und eine Seele. © Reddit/VariationLow5046

Doch damit nicht genug: Es wirkt ein wenig so, als würde dieser Vierbeiner sich selbst für ein Meerschweinchen halten. Das glaubt übrigens auch seine Besitzerin, eine Userin mit dem Namen VariationLow5046, die nicht anders konnte, als die zuckersüßen Fotos ihrer Haustiere auf Reddit zu posten.

Darauf zu sehen ist das großzügige Gehege des kleinen Murphy, in das der augenscheinlich noch recht junge Golden Retriever locker mit reinpasst.

Angst verspürt Murphy angesichts des aus seiner Sicht wohl riesigen Hundes offenbar nicht, die beiden kuscheln sich fast schon zusammen, reiben ihre kleinen und großen Nasen aneinander.

"Hat sonst noch jemand einen Golden-Retriever-Welpen, der ein Meerschweinchen liebt oder sich für ein Meerschweinchen hält?", fragt die Hundemama in die Runde.