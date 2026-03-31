Hund, der schon einmal ausgesetzt wurde, irrt allein durch Park: Kurz darauf schmelzen Herzen
USA - Er musste schon viel in seinem Leben durchstehen - und das merkt man Taco bis heute an. Der kleine Hund lebt nach schweren Zeiten seit etwa zwei Jahren bei seinem neuen Frauchen Alissa in den USA. Mitte des Monats mussten beide aber einen Rückschlag hinnehmen.
In seinem ersten Zuhause war es für Taco schlecht gelaufen. Als ein Familienmitglied schwer krank wurde, landete der Rüde auf der Straße. Dort musste er sich eine ganze Zeit lang allein herumschlagen, bis er in einem Tierheim in Vancouver landete.
Taco war bereits sechs Jahre alt, als Alissa ihn von dort zu sich holte. Doch die Narben des Vierbeiners verheilten seitdem nur langsam. "Er hat wirklich schlimme Trennungsangst, was angesichts all dessen, was er durchgemacht hat, verständlich ist", sagte Alissa jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Grund für die Aufregung: Taco und sein Frauchen waren in diesem Monat bei einem Spaziergang kurzzeitig voneinander getrennt. Er sei im Park total vertieft in ein Spiel mit anderen Hunden gewesen, erzählte seine Besitzerin.
Schließlich habe sie die süße Situation filmen wollen, fing stattdessen einen Moment ein, der ihr das Herz brach.
Virales TikTok-Video zeigt rührenden Moment
"Er schaute auf und konnte mich nicht sehen", sagte Alissa, die in diesem Moment vergleichsweise weit weg von Taco stand. "Dann rannte er zum Tor und blickte auf den Weg hinaus", fügte sie hinzu.
Das Video hat seit Mitte des Monats 1,8 Millionen Klicks auf TikTok erreicht. Denn der kleine Taco, der darin verzweifelt im Park um sich blickt, lässt reihenweise Herzen schmelzen. Selbst die Rufe seines Frauchens gegen Ende des Clips scheinen ihn kaum beruhigen zu können.
Was in dem rührenden Video nicht zu sehen ist: Taco fand sein Frauchen kurze Zeit später wieder. Er sei ihr dann auf dem Rückweg nicht mehr von der Seite gewichen, erzählte die US-Amerikanerin.
Inzwischen hat der heute achtjährige Rüde viel Trost in Form von Streicheleinheiten und Leckerlis bekommen.
In einem TikTok-Unterkommentar lässt Alissa trotzdem sicherheitshalber wissen, dass sie ihren Taco niemals im Stich lassen würde.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/liltacobigheart