Chihuahua muss mitansehen, wie bester Freund Tierheim verlässt: Kurz darauf brechen Herzen
Fresno (Kalifornien, USA) - Kleiner Chihuahua, ganz groß: Seit rund einer Woche lässt Finn reihenweise Herzen auf TikTok brechen. Grund dafür ist ein virales Video, das den Rüden in dem wohl traurigsten Moment seines Lebens zeigt.
Der bittersüße Clip aus dem "Valley Animal Center" in Fresno, Kalifornien, hat bisher mehr als 285.000 Klicks erhalten. Grund dafür ist der traurige Zustand, in dem sich der Hund befindet, seit sein bester Freund Jake aus dem gemeinsamen Zwinger entlassen wurde.
Der arme Chihuahua weiß in der Aufnahme augenscheinlich nicht wie ihm geschieht. Zitternd blickt er in die Kamera, sieht sich noch einmal nach hinten um - wohl in der Hoffnung, dass Jake noch da ist.
Doch der kleine Hund sitzt nun einsam und allein da - haben will ihn niemand. Das löst natürlich Bestürzung auf TikTok aus. In der Kommentarspalte gibt es Hunderte Kommentare, nicht wenige enthalten weinende Emojis oder gebrochene Herzchen.
In einem Interview mit Newsweek sprach Finns Betreuerin Jackie Gonzalez jetzt über die traurige Geschichte.
Virales TikTok-Video zeigt traurigen Moment mit Chihuahua Finn
"Er weiß nur, dass das einzige vertraute Gesicht weg ist. Jetzt sitzt er Tag für Tag allein in seinem Zwinger und sieht zu, wie die anderen Hunde gehen, während er zurückbleibt", sagte die Tierfreundin dem US-Magazin.
Das sei jedoch nicht das einzige Problem des kleinen Vierbeiners. "Der ständige Lärm, die fremden Gesichter - das bricht ihm das Herz. Finn ist so nervös und ängstlich in seinem Zwinger, aber so ist er eigentlich gar nicht", sagte Gonzales.
Zum Glück gab es nur kurz nach dem Interview mit Newsweek eine positive Wendung. Finn ist ganz frisch in eine neue Familie gekommen!
Das meldete Jackie Gonzalez in einem weiteren TikTok-Video am Sonntag. Darin sieht man Finn bereits im Schoß seines neuen Frauchens sitzen.
In dem Clip ist auch ein zweiter Hund zu sehen. Finn kann sich also sogar über einen neuen Fellfreund freuen.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/jjack.iie