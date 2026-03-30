Chihuahua muss mitansehen, wie bester Freund Tierheim verlässt: Kurz darauf brechen Herzen

Fresno (Kalifornien, USA) - Kleiner Chihuahua, ganz groß: Seit rund einer Woche lässt Finn reihenweise Herzen auf TikTok brechen. Grund dafür ist ein virales Video, das den Rüden in dem wohl traurigsten Moment seines Lebens zeigt.

Chihuahua Finn (vorne) und sein bester Freund Jake sitzen gemeinsam im Zwinger, als es zur Trennung der beiden kommt. © TikTok/Screenshot/jjack.iie

Der bittersüße Clip aus dem "Valley Animal Center" in Fresno, Kalifornien, hat bisher mehr als 285.000 Klicks erhalten. Grund dafür ist der traurige Zustand, in dem sich der Hund befindet, seit sein bester Freund Jake aus dem gemeinsamen Zwinger entlassen wurde.

Der arme Chihuahua weiß in der Aufnahme augenscheinlich nicht wie ihm geschieht. Zitternd blickt er in die Kamera, sieht sich noch einmal nach hinten um - wohl in der Hoffnung, dass Jake noch da ist.

Doch der kleine Hund sitzt nun einsam und allein da - haben will ihn niemand. Das löst natürlich Bestürzung auf TikTok aus. In der Kommentarspalte gibt es Hunderte Kommentare, nicht wenige enthalten weinende Emojis oder gebrochene Herzchen.

In einem Interview mit Newsweek sprach Finns Betreuerin Jackie Gonzalez jetzt über die traurige Geschichte.