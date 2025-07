Golden Retriever werden mit Käse alleingelassen: Was sie dann tun, amüsiert das Netz

Michigan (USA) - Sie haben mal wieder zugeschlagen und erneut voll ins Schwarze getroffen. Die Golden Retriever Tucker und Todd amüsieren die Menschen seit Jahren auf ihrem Instagram-Kanal. In dieser Woche hat das einmal mehr geklappt. Der Grund für die vielen amüsierten User: zwei Stücke Käse.

Tucker (auf den beiden Fotos jeweils links) und Todd bekommen beide ein Stück Käse vorgesetzt. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/tuckerbudzyn

In dem viralen Hit sitzen die Hunde aus Michigan zu Hause vor einem Tisch. Zunächst legt ihr Frauchen, Courtney Budzyn, dem älteren Rüden Tucker ein Stück Käse vor die Nase, sagt ihm, dass er es nicht nehmen darf. Kurz darauf folgt Todd, der ein eigenes Stück erhält, das er ebenfalls nicht anrühren soll.

Dann verlässt die Frau den Raum. Zunächst schauen ihr die Golden Retriever nach. Dann wandert Todds Blick wieder zum Käse. Sein älterer Artgenosse weigert sich hingegen, sein Stück auch nur anzusehen.

Was geht den Fellnasen in diesem Moment wohl alles durch den Kopf? Ihr Frauchen scheint es genau zu wissen, denn sie schreibt es in mehreren Untertiteln auf.

Demnach "fragt" Todd seinen großen Bruder, ob sie den Käse fressen sollten. "Sieh ihn dir nicht mal an", "entgegnet" ihm Tucker. "Das habe ich schon", "antwortet" Todd. "Fokussiere dich", "fordert" Tucker. "Auf den Käse?", "will" der Jüngere wissen. "Nein", "antwortet" Tucker.

Immerhin: Beide Golden Retriever schauen nun zur Seite, würdigen ihre Leckerlis keines Blickes mehr. Doch es kommt noch besser.