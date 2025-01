Golden Retriever will gestreichelt werden: Was er deshalb macht, sorgt für Lacher

Melbourne - Wer Streicheleinheiten will, muss auch ein wenig gewieft sein. Zumindest kommt einem Golden Retriever aus Australien sein cleveres Verhalten zugute, als er sich nach seinem geliebten Rückenkraulen sehnt. Sein "Opfer" ist zunächst aber etwas überfordert.

In einem Video , das die Mutter des Kindes und Besitzerin der beiden Hunde auf TikTok veröffentlichte, sieht man Mustard zielstrebig zu Mackenzie laufen, die auf der Couch platziert wurde.

Am Ende bekommt der Golden Retriever seinen Willen und das kleine Mädchen streichelt seinen Rücken - wenn auch nicht ganz so ausgiebig wie erhofft. © Collage: Screenshots/TikTok/@goldenbabbie

Ohne zu zögern, setzt sich der Golden Retriever dann fast schon auf den Schoß des winzigen Babys und dreht ihm erwartungsvoll den Rücken zu.

Mackenzie, die erst noch lernen muss, was das bedeutet, schaut in den ersten Sekunden des Clips noch etwas verblüfft drein. Doch die Neugier des Babys kommt Mustard schließlich zugute, denn das kleine Mädchen beginnt den Rücken des Hundes zu erkunden und gräbt dabei auch seine Speckhand ins Fell des Vierbeiners.

Mustard hat also, ohne es auszusprechen, alles erreicht, was er wollte - auch, wenn er kurz darauf verschwindet und sich an einer anderen Stelle des Sofas niederlässt. Offenbar reichten ihm die zaghaften Streichelversuche des Babys noch nicht ganz aus. "Mustard trainiert das kleine Menschlein 😂😂", schreibt die Mutter des Kindes zu ihrem Clip.

Dieser wurde mittlerweile über 103.000 Mal angeklickt.