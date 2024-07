Golden Retriever will Leckerli haben: Was er dafür tut, bringt Millionen zum Lachen

Golden Retriever Blue weiß, was er will - und was er dafür tun muss. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/blueberry8398

In dem viralen Hit (siehe unten) sind Blue und seine Golden-Retriever-Schwester Bella von weitem in der Küche zu sehen. Ihre Besitzerin nähert sich den beiden, denn der Rüde macht unmissverständlich klar, dass er etwas von ihr will.

Dafür hebt Blue galant die rechte Pfote und deutet damit fordernd in Richtung eines Schranks. Das Frauchen weiß genau, was die Fellnase im Sinn hat. Zielstrebig greift sie das Glas mit den Hundeknochen, das auf dem Schrank steht.

Blue und seine Artgenossin schauen gebannt auf das Objekt ihrer Begierde. Dennoch hält der Hund zur Sicherheit die Pfote Richtung Glas. Kurz darauf die Erlösung: Die Besitzerin gibt beiden Golden Retrievern, worauf sie gehofft hatten.

Im Untertitel des Videos gesteht die TikTokerin: "Mit dem Zeigen kriegt er mich jedes Mal rum". Doch wie hat es Blue geschafft, sich diese Verhaltensweise anzueignen?