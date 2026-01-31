Golden Retriever will mit Artgenossen spielen: Was dann passiert, entsetzt sein Frauchen
St. Petersburg (Florida, USA) - Golden Retriever sind sehr soziale Hunde, die sich sowohl mit Menschen als auch mit Artgenossen und anderen Tieren gut verstehen. Doch dieser nicht, dieser nicht!
Grace Howe aus St. Petersburg in Florida traute ihren Augen nicht, als sie vor wenigen Tagen sah, wie ihr geliebter Golden Retriever Reef sein Glück bei einem Artgenossen im Park versuchte.
Immer wieder versuchte der offenherzige Reef, mit dem anderen Golden Retriever zu spielen und in Kontakt zu treten. Doch der würdigte ihn keines Blickes, sah immer wieder über den Vierbeiner hinweg.
"Er beachtete Reef die ganze Zeit nicht", sagte Howe diese Woche in einem Interview mit Newsweek. Stattdessen habe sich der Golden Retriever die ganze Zeit für einen anderen Hund im Park interessiert. "Etwa 20 Minuten lang spielte der andere Golden Retriever immer wieder mit dem dritten Hund, selbst als Reef versuchte, mit ihm zu spielen", erklärte das Frauchen.
In einem Video, das Howe vor wenigen Tagen auf Instagram gepostet hat, ist einer dieser Momente zu sehen. Sie selbst hält sich in dem Clip entsetzt die Hand vor den Mund, während Reef einmal mehr ignoriert wird. Sie habe versucht, nicht zu weinen, so Howe.
Schließlich sei ihr der Kragen geplatzt.
Virales Instagram-Video zeigt den herzzerreißenden Moment
Sie habe beschlossen, den Park zu verlassen, erklärte Reefs Besitzerin dem News-Magazin. Später postete sie dann den Clip - der großen Anklang fand.
Mehr als 700.000 Klicks sind inzwischen zusammengekommen. In der Kommentarspalte gibt es viel Mitgefühl. Einige User springen aber auch dem anderen Hund bei, mutmaßen, dass er Reef nur bremsen wollte.
Diese Einschätzung könnte zu dem Teil der Geschichte passen, der sich nach der Aufnahme ereignete.
"Als wir zum Ausgang gingen, beschloss der andere Golden Retriever plötzlich, mit Reef spielen zu wollen, und rannte auf ihn zu", erzählte Howe dem US-Magazin.
Somit gab es doch noch ein Happy End - und die Erkenntnis, dass der andere Golden Retriever schlussendlich wohl doch sozial war.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/reefthegolden_