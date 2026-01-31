Golden Retriever will mit Artgenossen spielen: Was dann passiert, entsetzt sein Frauchen

St. Petersburg (Florida, USA) - Golden Retriever sind sehr soziale Hunde , die sich sowohl mit Menschen als auch mit Artgenossen und anderen Tieren gut verstehen. Doch dieser nicht, dieser nicht!

Reef (links) blitzt bei dem anderen Golden Retriever immer wieder ab - der schaut ihn nicht mal an. © Instagram/Screenshot/reefthegolden_

Grace Howe aus St. Petersburg in Florida traute ihren Augen nicht, als sie vor wenigen Tagen sah, wie ihr geliebter Golden Retriever Reef sein Glück bei einem Artgenossen im Park versuchte.

Immer wieder versuchte der offenherzige Reef, mit dem anderen Golden Retriever zu spielen und in Kontakt zu treten. Doch der würdigte ihn keines Blickes, sah immer wieder über den Vierbeiner hinweg.

"Er beachtete Reef die ganze Zeit nicht", sagte Howe diese Woche in einem Interview mit Newsweek. Stattdessen habe sich der Golden Retriever die ganze Zeit für einen anderen Hund im Park interessiert. "Etwa 20 Minuten lang spielte der andere Golden Retriever immer wieder mit dem dritten Hund, selbst als Reef versuchte, mit ihm zu spielen", erklärte das Frauchen.

In einem Video, das Howe vor wenigen Tagen auf Instagram gepostet hat, ist einer dieser Momente zu sehen. Sie selbst hält sich in dem Clip entsetzt die Hand vor den Mund, während Reef einmal mehr ignoriert wird. Sie habe versucht, nicht zu weinen, so Howe.

Schließlich sei ihr der Kragen geplatzt.