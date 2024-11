Golden Retriever wird mit Kaninchen konfrontiert: Was dann passiert, verzückt so viele

Dieses Kaninchen musste mit Golden Retriever Maui klarkommen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/maui_thegoldenpup

Vor wenigen Tagen wurde der Golden Retriever mit dem Nager konfrontiert, der jedoch nur für ein paar Tage zu Besuch war. Seine Besitzerin, die mit ihren beiden Hunden im kalifornischen Irvine lebt, hat einige Momente der ungleichen Tiere auf Video festgehalten.

Seit der Clip (siehe unten) vergangene Woche gepostet wurde, hat er so viele Menschen verzückt. Denn Maui wächst in dem Video über sich selbst hinaus.

Während er Ruby in der Regel ungewollt und unbeholfen unterbuttert, gibt er sich bei dem Kaninchen deutlich mehr Mühe. Und so sind die beiden in dem Clip in trauter Zweisamkeit beim Kuscheln zu sehen.

Dabei achtet Maui genau darauf, seinem neuen Freund nicht zu sehr auf die Pfoten zu treten. Auch als das Kaninchen durch den Flur tobt, hält der Golden Retriever gebührenden Abstand.

Doch letzten Endes muss das Frauchen dem Publikum ein Geständnis machen.