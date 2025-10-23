Golden Retriever wird mit Welpe konfrontiert: Reaktion hat es in sich

Florida (USA) - Die Reaktionen von Golden Retrievern auf einen neuen Welpen können sehr unterschiedlich ausfallen. Während sich der eine Hund von der ersten Sekunde an über den neuen Spielgefährten freut, sucht der andere das Weite. Im Falle von Finn aus Florida könnte die Reaktion eindeutiger nicht sein - und sie hat es in sich.

Welpe Tucker und Golden Retriever Finn wurden kürzlich miteinander bekannt gemacht. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/jungle.dock

In einem in der vergangenen Woche viral gegangenen TikTok-Video sitzen die Fellnasen mit ihrer Besitzerin Hanna im Auto.

Während der kleine Golden Retriever Tucker vorne auf dem Schoß des Frauchens hockt, hat sich Finn auf die Rückbank verzogen. Dort dreht er den beiden den Rücken zu, will nicht einen Blick auf seinen Artgenossen werfen, den seine Besitzerin kurz zuvor abgeholt hat.

Nach mehreren Aufforderungen der US-Amerikanerin dreht sich Finn schließlich doch noch um - allerdings nur, um der jungen Frau einen vorwurfsvollen Blick zuzuwerfen.

Entsprechend deutlich fällt Hannas Fazit im Kommentar neben dem Video aus: "Finn machte buchstäblich kehrt und sah uns nicht an. So hat dieser Hund noch nie gesessen und auch danach nicht mehr, er war total WÜTEND!"

Aber wie ist es seitdem weitergegangen?