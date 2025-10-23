Golden Retriever wird mit Welpe konfrontiert: Reaktion hat es in sich

Golden Retriever Finn aus Florida hat eine ganz klare Meinung zum Welpen Tucker - und auf TikTok gerät das entsprechende Video zum viralen Hit.

Von Christian Norm

Florida (USA) - Die Reaktionen von Golden Retrievern auf einen neuen Welpen können sehr unterschiedlich ausfallen. Während sich der eine Hund von der ersten Sekunde an über den neuen Spielgefährten freut, sucht der andere das Weite. Im Falle von Finn aus Florida könnte die Reaktion eindeutiger nicht sein - und sie hat es in sich.

Welpe Tucker und Golden Retriever Finn wurden kürzlich miteinander bekannt gemacht.  © Bildmontage: TikTok/Screenshots/jungle.dock

In einem in der vergangenen Woche viral gegangenen TikTok-Video sitzen die Fellnasen mit ihrer Besitzerin Hanna im Auto.

Während der kleine Golden Retriever Tucker vorne auf dem Schoß des Frauchens hockt, hat sich Finn auf die Rückbank verzogen. Dort dreht er den beiden den Rücken zu, will nicht einen Blick auf seinen Artgenossen werfen, den seine Besitzerin kurz zuvor abgeholt hat.

Nach mehreren Aufforderungen der US-Amerikanerin dreht sich Finn schließlich doch noch um - allerdings nur, um der jungen Frau einen vorwurfsvollen Blick zuzuwerfen.

Entsprechend deutlich fällt Hannas Fazit im Kommentar neben dem Video aus: "Finn machte buchstäblich kehrt und sah uns nicht an. So hat dieser Hund noch nie gesessen und auch danach nicht mehr, er war total WÜTEND!"

Aber wie ist es seitdem weitergegangen?

Viraler TikTok-Hit zeigt deutliche Reaktion des Golden Retrievers

Kennenlernen geht in die Hose: Als Finn den Welpen sieht, dreht er ihm den Rücken zu, schaut genervt aus dem Autofenster. Nur auf Zuruf dreht er sich kurz mit einem vorwurfsvollen Blick um.  © Bildmontage: TikTok/Screenshots/jungle.dock

Zunächst hat das Video seit der vergangenen Woche 1,6 Millionen Klicks erreicht, dazu mehr als 300.000 Likes. Doch ein Blick in die Kommentare gibt vor allem Aufschluss, wie es seitdem für die Hunde weitergegangen ist.

Die Befürchtung einer Userin, dass Finn den Welpen ein Leben lang hassen könnte, weil es bei ihren Fellnasen so gewesen sei, kann Hanna zum Glück direkt entkräften.

"Oje! Zum Glück hat sich Finnley an ihn gewöhnt und die beiden sind jetzt beste Freunde. Er knurrt allerdings immer noch so dämonisch, wenn Tuck zu wild wird", klärt sie in einem Unterkommentar auf.

Dennoch soll Finn seitdem noch so seine Momente haben. "Er heult jetzt, wenn ich ihn zu Hause lasse, um Tucker zum Tierarzt zu bringen, als würde er ein episches Event verpassen", schreibt sie in einem weiteren Unterkommentar.

Unterm Strich zeigen aber auch Hannas neuere TikTok-Videos, dass sich die Golden Retriever inzwischen besser verstehen. Kein Selbstläufer nach diesem Fehlstart!

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/jungle.dock

