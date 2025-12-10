Golden Retriever wird mit Welpen konfrontiert: Seitdem ist sein Frauchen am Rätseln
Kalifornien - Was macht er denn da? Golden Retriever Cody aus Kalifornien gibt seinem Frauchen seit Tagen Rätsel auf. Die junge Dame hat ihrem Hund nämlich vor Kurzem ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk gemacht: einen Golden-Retriever-Welpen namens Cooper. Seitdem ist allerdings nicht wirklich klar, was Cody von seinem jungen Artgenossen hält. Eines ist hingegen sicher: Ein Video vom ersten Aufeinandertreffen der beiden geht in dieser Woche steil viral.
In weniger als drei Tagen kann der Clip auf TikTok bereits mehr als 16 Millionen Klicks vorweisen. Vielleicht liegt das auch daran, dass die Szene nicht so ganz eindeutig ist - und gerade deshalb Aufmerksamkeit erzeugt.
In dem Video kommt Codys Besitzerin in ihrem Zuhause gerade die Treppe hoch, trägt den kleinen Cooper in einem Karton nach oben. Vor ihr steht Cody, der wild mit dem Schwanz wedelt.
Schließlich setzt sie den Welpen im Wohnzimmer ab, der neugierig in Richtung des großen Golden Retrievers schielt. Cody scheint den Kleinen zwar durchaus wahrzunehmen, läuft aber gleich darauf zu seinem Stoffhund.
Mit dem Plüschtier im Maul kommt er zurück zum Welpen, wedelt wild mit dem Schwanz. Während sein Frauchen und der junge Vierbeiner etwas verdutzt gucken, hört Cody gar nicht mehr auf, mit seinem Spielzeug hin und herzulaufen.
Dann greift seine Besitzerin ein, nimmt ihm den Stoffhund ab, damit er Cooper begrüßen kann. Leider bricht das Video kurz darauf ab. Doch der Kommentar des Frauchens neben dem Video trifft den Nagel auf den Kopf.
Virales TikTok-Video zeigt die holprige Begrüßung
"Für Cody kam Weihnachten dieses Jahr etwas früher … ob ihm sein Geschenk gefällt, ist noch unklar", schreibt die US-Amerikanerin. Klar ist hingegen, dass die TikTok-User den Clip ins Herz geschlossen haben. Drei Millionen Likes hat er bereits eingeheimst!
Unterdessen haben einige auch eine Theorie, was Cody mit dem Stofftier will: es teilen. Diesem Gedanken kann auch die Besitzerin der beiden Fellnasen etwas abgewinnen: "Wer hätte gedacht, dass unser Einzelkind so schnell so gut teilen kann?", schreibt sie in einem Unterkommentar.Seitdem hat sie auf TikTok ein weiteres Video mit den Hunden veröffentlicht, in dem beide weit auseinander sitzen. So richtig scheint der Funke also noch immer nicht übergesprungen zu sein.
Auf Instagram sieht es ganz ähnlich aus. Dort gibt es ein paar Fotos mit den Fellnasen zu sehen, auf denen sie noch etwas unsicher wirken, was sie vom jeweils anderen halten sollen.
Doch schon bald dürfte diese Phase überwunden sein: Schließlich kommen Golden Retriever mit Artgenossen praktisch immer gut aus.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/codythegoldenboy