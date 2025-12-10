Golden Retriever wird mit Welpen konfrontiert: Seitdem ist sein Frauchen am Rätseln

Kalifornien - Was macht er denn da? Golden Retriever Cody aus Kalifornien gibt seinem Frauchen seit Tagen Rätsel auf. Die junge Dame hat ihrem Hund nämlich vor Kurzem ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk gemacht: einen Golden-Retriever-Welpen namens Cooper. Seitdem ist allerdings nicht wirklich klar, was Cody von seinem jungen Artgenossen hält. Eines ist hingegen sicher: Ein Video vom ersten Aufeinandertreffen der beiden geht in dieser Woche steil viral.

Golden Retriever Cody lässt sich seit der ersten Begegnung mit Welpe Cooper nicht so richtig in die Karten schauen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/codythegoldenboy

In weniger als drei Tagen kann der Clip auf TikTok bereits mehr als 16 Millionen Klicks vorweisen. Vielleicht liegt das auch daran, dass die Szene nicht so ganz eindeutig ist - und gerade deshalb Aufmerksamkeit erzeugt.

In dem Video kommt Codys Besitzerin in ihrem Zuhause gerade die Treppe hoch, trägt den kleinen Cooper in einem Karton nach oben. Vor ihr steht Cody, der wild mit dem Schwanz wedelt.

Schließlich setzt sie den Welpen im Wohnzimmer ab, der neugierig in Richtung des großen Golden Retrievers schielt. Cody scheint den Kleinen zwar durchaus wahrzunehmen, läuft aber gleich darauf zu seinem Stoffhund.

Mit dem Plüschtier im Maul kommt er zurück zum Welpen, wedelt wild mit dem Schwanz. Während sein Frauchen und der junge Vierbeiner etwas verdutzt gucken, hört Cody gar nicht mehr auf, mit seinem Spielzeug hin und herzulaufen.

Dann greift seine Besitzerin ein, nimmt ihm den Stoffhund ab, damit er Cooper begrüßen kann. Leider bricht das Video kurz darauf ab. Doch der Kommentar des Frauchens neben dem Video trifft den Nagel auf den Kopf.