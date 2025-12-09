Eltern lassen Boxer-Hunde auf Baby los: Was dann passiert, lässt niemanden kalt

USA - In letzter Zeit wurden die Boxer-Geschwister Cali und Cooper aus den USA ziemlich vernachlässigt - doch das aus gutem Grund: Ihre Besitzer wurden zum zweiten Mal Eltern. Dass die Vierbeiner nun nicht mehr im Mittelpunkt stehen, nehmen die Fellnasen ihren Haltern aber keineswegs übel. Im Gegenteil: Die Hunde fühlten sich sofort verantwortlich, dass der kleine Schatz stets gut umsorgt ist.

Als Baby Vincent zum ersten Mal auf die Boxer Cali und Cooper stieß, waren die Hunde sofort vernarrt in ihn. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/brindle_boxer_cali

Vor wenigen Wochen erblickte Baby Vincent das Licht der Welt und wurde den beiden Brindle Boxern vorgestellt. Cooper und Cali waren sofort über beide Fellohren verliebt und wichen dem Neugeborenen nicht mehr von der Seite.

"Ich glaube, Cooper freut sich am meisten. Er kuschelt besonders gern mit Baby Vincent, seit er gemerkt hat, dass es jetzt noch einen Jungen in der Familie gibt 😂", schreiben die Halter auf Instagram.

Dort teilten sie auch ein Video, das die erste Begegnung zwischen den Hunden und dem Säugling zeigt:

Als der stolze Papa seinen Sohn in die Wohnung trägt, lassen die Boxer alles stehen und liegen und verfolgen das Baby auf Schritt und Tritt. Neugierig wird an dem kleinen Körper geschnuppert und das neue Familienmitglied inspiziert.