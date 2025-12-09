Eltern lassen Boxer-Hunde auf Baby los: Was dann passiert, lässt niemanden kalt
USA - In letzter Zeit wurden die Boxer-Geschwister Cali und Cooper aus den USA ziemlich vernachlässigt - doch das aus gutem Grund: Ihre Besitzer wurden zum zweiten Mal Eltern. Dass die Vierbeiner nun nicht mehr im Mittelpunkt stehen, nehmen die Fellnasen ihren Haltern aber keineswegs übel. Im Gegenteil: Die Hunde fühlten sich sofort verantwortlich, dass der kleine Schatz stets gut umsorgt ist.
Vor wenigen Wochen erblickte Baby Vincent das Licht der Welt und wurde den beiden Brindle Boxern vorgestellt. Cooper und Cali waren sofort über beide Fellohren verliebt und wichen dem Neugeborenen nicht mehr von der Seite.
"Ich glaube, Cooper freut sich am meisten. Er kuschelt besonders gern mit Baby Vincent, seit er gemerkt hat, dass es jetzt noch einen Jungen in der Familie gibt 😂", schreiben die Halter auf Instagram.
Dort teilten sie auch ein Video, das die erste Begegnung zwischen den Hunden und dem Säugling zeigt:
Als der stolze Papa seinen Sohn in die Wohnung trägt, lassen die Boxer alles stehen und liegen und verfolgen das Baby auf Schritt und Tritt. Neugierig wird an dem kleinen Körper geschnuppert und das neue Familienmitglied inspiziert.
Boxer verlieben sich in Neugeborenes
Die nachfolgenden Sequenzen beweisen eindeutig, dass sich innerhalb weniger Wochen eine herzzerreißend schöne Beziehung zwischen Vincent und seinen tierischen Brüdern entwickelt hat.
Man sieht die Hunde entweder vor dem Babybettchen stehen, wie sie sich die Schnauzen am Gitter plattdrücken oder wie Cooper sich mit seinem großen Kopf auf den Bauch des Kindes legt, während dies mit seinen winzigen Händchen in seinem Maul rumwühlt.
Auch bei der sogenannten "Tummy-Time", bei der Klein-Vincent in Bauchlage seine Muskeln trainiert, haben Cali und Cooper links und rechts von ihm Platz genommen und scheinen das Kind beschützen zu wollen.
Boxer sind, anders als ihr Auftreten eventuell auf manche wirkt, wahre Familienhunde. Die Hunderasse ist laut "Josera" von Natur aus treu ergeben, hochintelligent und nimmt seine Rolle als Beschützer sehr ernst. Oft werden Boxer sogar als "Nanny-Hunde" bezeichnet.