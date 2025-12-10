Hund totgebissen: Polizei sucht Zeugen

Wiesbaden - Ein Kampf zweier Hunde endete tödlich: Eines der Tiere wurde totgebissen! Die Polizei sucht den aggressiven Hund und dessen Halter.

Ein aggressiver Hund griff in Wiesbaden-Biebrich einen zweiten Hund an und verletzte diesen tödlich. (Symbolfoto) © 123RF/tverkhovinets

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag in Wiesbaden-Biebrich, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Mittwoch mitteilte.

Demnach war eine Frau gegen 15.30 Uhr mit ihrem Hund zusammen in der Bleichwiesenstraße in Richtung Grundweg unterwegs. Das Tier war nicht angeleint. Hinter der Unterführung zur A66 bogen die Frau mit ihrem Hund in Richtung der Schrebergärten ab. Dort tauchte plötzlich ein zweiter, ebenfalls nicht angeleinter Hund auf und griff das Haustier der Frau an.

"Die Halterin versuchte einzugreifen und wurde dabei selbst verletzt", ergänzte ein Sprecher. Erst der etwas später eintreffende Halter des angreifenden Hundes konnte das aggressive Tier unter Kontrolle bringen.

Danach kam es noch zu einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Hundehaltern, dann entfernte sich der Mann mit seinem Hund. Die Frau und ihr verletztes Haustier blieben zurück.

"Der Hund der Frau starb später an den Folgen der Bissverletzungen", hieß es weiter.