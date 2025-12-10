 511

Hund totgebissen: Polizei sucht Zeugen

In Wiesbaden-Biebrich kam es bereits am Freitag zu einer tödlichen Hunde-Attacke. Ein zweiter Hund wurde totgebissen, die Polizei ermittelt und sucht Zeugen!

Von Florian Gürtler

Wiesbaden - Ein Kampf zweier Hunde endete tödlich: Eines der Tiere wurde totgebissen! Die Polizei sucht den aggressiven Hund und dessen Halter.

Ein aggressiver Hund griff in Wiesbaden-Biebrich einen zweiten Hund an und verletzte diesen tödlich. (Symbolfoto)
Ein aggressiver Hund griff in Wiesbaden-Biebrich einen zweiten Hund an und verletzte diesen tödlich. (Symbolfoto)  © 123RF/tverkhovinets

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag in Wiesbaden-Biebrich, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Mittwoch mitteilte.

Demnach war eine Frau gegen 15.30 Uhr mit ihrem Hund zusammen in der Bleichwiesenstraße in Richtung Grundweg unterwegs. Das Tier war nicht angeleint. Hinter der Unterführung zur A66 bogen die Frau mit ihrem Hund in Richtung der Schrebergärten ab. Dort tauchte plötzlich ein zweiter, ebenfalls nicht angeleinter Hund auf und griff das Haustier der Frau an.

"Die Halterin versuchte einzugreifen und wurde dabei selbst verletzt", ergänzte ein Sprecher. Erst der etwas später eintreffende Halter des angreifenden Hundes konnte das aggressive Tier unter Kontrolle bringen.

Danach kam es noch zu einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Hundehaltern, dann entfernte sich der Mann mit seinem Hund. Die Frau und ihr verletztes Haustier blieben zurück.

"Der Hund der Frau starb später an den Folgen der Bissverletzungen", hieß es weiter.

Polizei fragt: Wer hat Hundekampf in Wiesbaden-Biebrich beobachtet?

Die Polizei in Wiesbaden sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Hundehalter geben können. (Symbolfoto)
Die Polizei in Wiesbaden sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Hundehalter geben können. (Symbolfoto)  © Montage: Henning Kaiser/dpa, Bodo Marks/dpa

Die Polizei sucht den unbekannten Hundehalter.

Zu dem Mann liegt diese Beschreibung vor:
  • etwa 35 Jahre alt
  • circa 1,70 Meter bis 1,72 Meter groß
  • von kräftiger Statur
  • gebräunter Teint.

Am Freitagnachmittag trug der Gesuchte eine schwarz-braun karierte Holzfäller-Jacke und ein weißes T-Shirt.

Der Hund des Mannes soll etwa 50 Kilogramm schwer sein und ein kurzes Fell sowie ein spitzes Maul und spitze Ohren haben. Das Tier soll in Erscheinung und Statur einem Herdenschutzhund ähneln.

Zeugen, die den Kampf der Hunde in Wiesbaden-Biebrich beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Hundehalter geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06113452540 bei der Polizei melden.

Titelfoto: 123RF/tverkhovinets

