Rottweiler Sulu sehnt sich nach neuem Zuhause: Trotz edler Herkunft im Tierheim

Berlin - Seit vier Jahren lebt Rottweiler Sulu (6) im Tierheim Berlin . Dabei stammt der Rüde eigentlich aus einer Zucht und trägt auch den stolzen Namen "Sando von der Goldquelle".

Rottweiler Sulu (6) sucht ein neues Zuhause. © Tierheim Berlin

Doch weil seine Vorbesitzer überfordert waren, kam Sulu im Alter von eineinhalb Jahren ins Tierheim.

Ungeachtet seiner schwierigen Vorgeschichte ist Sulu ein sensibler, kluger Hund, der endlich seine Menschen finden will. Was der Rottweiler besonders braucht, sind Ruhe, Struktur und Führung.

Typisch Rottweiler bindet er sich stark an seine Menschen – besonders Frauen gewinnen schnell sein Vertrauen.

Gleichzeitig ist Sulu unsicher in neuen Situationen. Dann kann er schreckhaft reagieren und braucht klare Orientierung. Doch wenn er diese erhält, erweist er sich als sanfter und loyaler Gefährte.

Im Alltag zeigt sich der kräftige Rüde umgänglich: Er beherrscht die Grundkommandos, ist stubenrein und kann bis zu fünf Stunden alleine bleiben, wenn er sich sicher fühlt. Ein Highlight seines Tages ist der Moment, in dem er sein Stück Banane bekommt – die nämlich liebt Sulu über alles!