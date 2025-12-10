Rottweiler Sulu sehnt sich nach neuem Zuhause: Trotz edler Herkunft im Tierheim
Berlin - Seit vier Jahren lebt Rottweiler Sulu (6) im Tierheim Berlin. Dabei stammt der Rüde eigentlich aus einer Zucht und trägt auch den stolzen Namen "Sando von der Goldquelle".
Doch weil seine Vorbesitzer überfordert waren, kam Sulu im Alter von eineinhalb Jahren ins Tierheim.
Ungeachtet seiner schwierigen Vorgeschichte ist Sulu ein sensibler, kluger Hund, der endlich seine Menschen finden will. Was der Rottweiler besonders braucht, sind Ruhe, Struktur und Führung.
Typisch Rottweiler bindet er sich stark an seine Menschen – besonders Frauen gewinnen schnell sein Vertrauen.
Gleichzeitig ist Sulu unsicher in neuen Situationen. Dann kann er schreckhaft reagieren und braucht klare Orientierung. Doch wenn er diese erhält, erweist er sich als sanfter und loyaler Gefährte.
Im Alltag zeigt sich der kräftige Rüde umgänglich: Er beherrscht die Grundkommandos, ist stubenrein und kann bis zu fünf Stunden alleine bleiben, wenn er sich sicher fühlt. Ein Highlight seines Tages ist der Moment, in dem er sein Stück Banane bekommt – die nämlich liebt Sulu über alles!
Rottweiler Sulu aus dem Berliner Tierheim braucht klare Führung
Auch Spaziergänge und ruhige Stunden an der Seite seiner Bezugsperson lassen sein Herz höher schlagen.
Ganz ohne Herausforderungen ist das Leben mit Sulu jedoch nicht. Fremde Menschen oder ungewohnte Reize stressen ihn schnell – hier braucht es klare Führung. Auch sein Futter oder Spielzeug verteidigt er.
Mit anderen Hunden gerät Sulu an der Leine leicht in Aufregung, lässt sich aber von vertrauten Führungsfiguren gut lenken. Geduld, Souveränität und Hundeerfahrung sollten daher vorhanden sein.
Wegen Problemen mit seinem Bewegungsapparat sucht der Rottweiler ein möglichst barrierefreies Zuhause, in dem er keine Treppen steigen muss. Eine Hundeschule oder gezieltes Training würde ihm helfen, seine Unsicherheiten weiter abzubauen.
Du willst Sulu kennenlernen? Dann melde Dich unter 030 / 76 888-156 (täglich 13 bis 16 Uhr) im Struppi-Haus oder nutze das Anfrageformular auf der Tierheim-Website.
Titelfoto: Tierheim Berlin